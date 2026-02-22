Ces casques que vous portez chaque jour contiennent des substances toxiques

AirPods, Bose, Sony, Sennheiser, Razer, HyperX, JBL : bisphénols, phtalates et paraffines chlorées dans les plastiques. Ce sont des noms qu’on associe souvent à la qualité et à la techno. Pourtant, une enquête du projet ToxFree LIFE for All, publiée le 19 février 2026 à 08h24, met en lumière un constat inquiétant : des substances dangereuses ont été retrouvées dans tous les casques et écouteurs testés, soulevant de sérieuses interrogations sur la sécurité de ces objets du quotidien.

Un souci qui touche tout le monde

Alors que les inquiétudes autour des produits chimiques synthétiques montent, l’enquête s’est penchée sur les risques invisibles liés aux casques audio. Les liens entre ces substances et des problèmes de santé (cancer, obésité, infertilité) se précisent, et l’étude du projet ToxFree LIFE for All montre que, du fait d’un usage fréquent et prolongé, les casques peuvent représenter une source d’exposition cutanée non négligeable. Portés pendant le sport ou pendant de longues heures de travail, ces appareils peuvent ainsi être des vecteurs d’exposition.

Comment l’étude a été menée

Le projet ToxFree a acheté 81 paires de casques, comprenant des modèles intra-auriculaires et supra-auriculaires (respectivement écouteurs et casques). Les produits ont été achetés dans plusieurs pays d’Europe centrale, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Autriche, et via des marketplaces comme Shein et Temu. Les analyses ont recherché la présence de bisphénols, phtalates, paraffines chlorées, ainsi que de retardateurs de flamme bromés et organophosphorés. Au total, 180 échantillons ont été examinés par des laboratoires spécialisés.

Les résultats de l’étude, relayés par The Guardian, sont sans appel : 100 % des casques testés contenaient des substances chimiques jugées préoccupantes. Le Bisphénol A (BPA) était présent dans 98 % des échantillons, et le Bisphénol S (BPS) dans plus de 75 % des échantillons. Les phtalates ont été identifiés systématiquement dans les plastiques souples et les câbles, y compris des composés classés CMR (cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques).

Quels sont les risques pour la santé

Les substances repérées ne sont pas anodines. Le BPA et le BPS peuvent imiter l’œstrogène et provoquer des perturbations hormonales, et sont associés à un risque de développement de cancers. Les phtalates sont connus pour altérer la fertilité et nuire à la reproduction. Les paraffines chlorées peuvent endommager le foie et les reins. L’enquête insiste aussi sur le rôle de l’exposition cutanée continue et sur le phénomène dit d’« effet cocktail », où l’addition de faibles doses de différentes toxines au quotidien peut entraîner des conséquences sanitaires importantes.