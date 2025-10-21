Changement d’heure d’hiver 2025 : dans la nuit du 25 au 26 octobre, on recule d’une heure

Le changement d’heure 2025 interviendra dans la nuit du 25 au 26 octobre. En pratique, le changement d’heure consiste à reculer d’une heure : à 3 heures, il sera 2 heures, ce qui offre une heure de sommeil supplémentaire, tandis que l’heure d’hiver redeviendra la référence légale en France métropolitaine. Cette date et cette règle sont confirmées par le Gouvernement et par plusieurs médias nationaux.

La mécanique 2025 du changement d’heure

Le changement d’heure suit un mécanisme simple mais précis, et l’heure d’hiver s’impose à compter de la bascule : « Le passage à l’heure d’hiver a lieu dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre 2025. À 3 heures, il sera 2 heures. » indique le Service d’information du Gouvernement, qui renvoie à la nécessité d’ajuster manuellement les montres, horloges murales et appareils non connectés, tandis que les terminaux numériques se mettent à jour automatiquement.

Concrètement, le changement d’heure influe dès le dimanche matin : lever plus clair, soirées plus courtes, et heure d’hiver calée sur le fuseau CET (UTC+1) en métropole. Les rédactions généralistes rappellent la date exacte et la règle « en octobre, on recule », en soulignant que la plupart des appareils effectuent la mise à l’heure sans intervention. « Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre 2025, nous passerons à l’heure d’hiver. À trois heures du matin, il faudra remonter nos montres… », résume RTL.

Les impacts concrets de ce changement

Le changement d’heure décale la lumière du soir plus tôt, ce qui se ressent dès la première semaine d’heure d’hiver. À Paris, le coucher du soleil est donné vers 17 h 32 juste après la bascule, contre environ 18 h 30 la veille, ce qui illustre la contraction de la fenêtre lumineuse en fin de journée. Ces estimations aident à anticiper trajets et activités.

Parce que le changement d’heure concentre davantage de trajets à la tombée du jour, la Sécurité routière observe historiquement un pic d’accidents de piétons d’environ 35 % en fin d’après-midi après le passage à l’heure d’hiver. Cette alerte, rappelée par L’Internaute, incite à redoubler de vigilance, à vérifier l’éclairage et à se rendre visible sur la voie publique.

Pourquoi le changement d’heure perdure-t-il malgré le débat européen ?

Le changement d’heure trouve ses racines dans la politique d’économies d’énergie initiée dans les années 1970 : la France l’a institué en 1976, et l’Union européenne a harmonisé les règles à la fin des années 1990. Surtout, l’heure d’hiver est l’heure légale « normale », l’heure d’été n’étant qu’un décalage saisonnier. Ces rappels sont exposés par le Gouvernement et par des médias généralistes.

La perspective d’une suppression du changement d’heure a bien été portée à Bruxelles : « Une proposition de supprimer le changement d’heure a été adoptée par le Parlement européen en 2019, mais le projet est aujourd’hui au point mort », résume CNEWS, en rappelant l’absence d’accord entre États membres. Le Gouvernement confirme qu’aucune décision commune n’a été actée, ce qui maintient le dispositif et l’heure d’hiver en 2025.