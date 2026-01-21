“Je touche moins que prévu” : ce changement discret de la CSG en février 2026 va surprendre

En cause : une hausse mécanique des taux de CSG liée à l’évolution du revenu fiscal de référence (RFR). Un mécanisme fiscal redouté qui peut amputer la pension de plusieurs dizaines d’euros chaque mois.

Un prélèvement qui pèse plus lourd sur les pensions

La Contribution sociale généralisée (CSG) et les autres prélèvements sociaux (CRDS, CASA, Assurance maladie) s’appliqueront, comme chaque année, selon des taux calculés sur les revenus de 2024. Ce décalage de deux ans, combiné à une forte inflation et à la revalorisation des pensions, fait franchir à de nombreux retraités les seuils qui les font basculer dans une tranche supérieure de prélèvement.

Résultat : des pensions brutes en hausse mais des montants nets en baisse. Une mécanique peu visible, mais bien réelle dès le virement de février 2026.

Des cas concrets de baisses significatives

Le site Notre Temps, avec le cabinet Origami&co, détaille plusieurs profils frappés par ces hausses :

Un retraité jusque-là exonéré de CSG , avec une pension brute de 1 088 € , se voit appliquer un taux global de 4,3 % . Résultat : une perte nette de 47 € par mois .

, avec une pension brute de , se voit appliquer un taux global de . Résultat : une perte nette de . Un autre, passant de 3,8 % à 6,6 % , pourrait perdre 49 € mensuels . Heureusement, le mécanisme de lissage le protège pour un an… mais pas tous les retraités en transition.

, pourrait perdre . Heureusement, le le protège pour un an… mais pas tous les retraités en transition. Enfin, un retraité dont la pension atteint 2 206 € passe au taux plein de 8,3 %. Sa retraite nette chute de 38 € par mois, soit plus de 450 € par an.

Les seuils à surveiller de près

Ces baisses s’expliquent par des seuils précis de RFR, réévalués pour 2026 de 1,8 % :

Pour une part fiscale (personne seule) : Exonération : ≤ 13 048 € Taux réduit (3,8 %) : de 13 049 € à 17 057 € Taux médian (6,6 %) : de 17 058 € à 26 471 € Taux plein (8,3 %) : ≥ 26 472 €

Pour deux parts (couple) : Exonération : ≤ 20 016 € Taux réduit : jusqu’à 26 167 € Taux médian : jusqu’à 40 603 € Taux plein : au-delà de 40 604 €



Un simple euro au-dessus peut suffire à déclencher une hausse immédiate des prélèvements.

Peu de recours, sauf erreur manifeste

En cas d’erreur de taux, la première étape est de vérifier son avis d’impôt 2025. Le chiffre à surveiller : la ligne « revenu fiscal de référence ». En cas d’anomalie, deux recours possibles :

Contacter la caisse de retraite si le taux appliqué est incorrect.

si le taux appliqué est incorrect. Demander une rectification auprès du fisc si l’erreur vient de la déclaration de revenus.

Mais attention : les remboursements peuvent prendre plusieurs mois.