Santé : Des microplastiques découverts dans des poumons humains

Publié le: lundi 18 avril 2022

Des microplastiques de 0,003 millimètres ont été découverts par une équipe de scientifiques dans les poumons de différentes personnes vivantes.

Décidément ils sont partout !

Alors qu’ils polluent notre écosystème et après avoir été découverts dans le tube digestif humain, puis, plus récemment et pour la première fois, dans le sang humain, des microplastiques ont été découverts dans les poumons d’un panel de personnes bel et bien vivantes.

C’est une étude scientifique publiée dans la revue Science of the Total Environment, relayée par The Guardian et BFMTV, qui révèle cette information.

Afin de la réaliser, les chercheurs ont utilisé des échantillons de tissus pulmonaires prélevés sur des patients qui devaient subir une intervention médicale.

Sur les treize échantillons prélevés, onze ont révélés des traces de microplastiques dans les tissus pulmonaires.

Des particules non filtrées par les poumons

« Nous ne sous attendions pas à trouver le plus grand nombre de particules dans les régions inférieures des poumons, ni des particules de la taille de celles que nous avons trouvées », explique Laura Sadovsky, docteure au Royaume Uni et principale autrice de l’étude.

Les scientifiques ont trouvé des particules d’une taille de 0,003 millimètre, et ont utilisé la spectroscopie pour identifier les différents types de plastique. Les particules plastiques les plus fréquentes étant, sans surprise, le polypropylène, retrouvé dans les emballages et les tuyaux en plastiques et le PET, utilisé dans la fabrication de bouteilles en plastique.

« C’est surprenant car les voies respiratoires sont plus petites dans les parties inférieures des poumons et nous nous serions attendus à ce que les particules de ces tailles soient filtrées ou iégées avant d’atteindre cette profondeur », indique la spécialiste.

Selon Laura Sadofsky, « ces données pourront permettre des avancées majeures dans le domaine de la pollution de l’air, des microplastiques et, plus largement, de la santé humaine ».

Les résultats de l’étude « pourraient être utilisés pour créer les conditions nécessaires à des expériences en laboratoire afin de déterminer les impacts sur la santé », d’après le journal The Guardian.

Une étude précédente avait déjà été réalisée sur des personnes décédées et avait d’ors et déjà montré la présence de particules microplastiques dans les poumons.

De nouvelles études et expériences plus approfondies doivent voir le jour pour déterminer l’impact de ces microplastiques dans les différents organes du corps humains.