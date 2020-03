Rossignol : l’autoconsommation solaire pour muscler sa démarche RSE

Publié le: mardi 17 mars 2020

Engagée dans une démarche RSE volontariste, le groupe français Rossignol, numéro 1 mondial de la fabrication de ski, vient d’annoncer l’installation d’une centrale photovoltaïque à proximité de son siège de Saint Jean-de-Moirans, en Isère, dans une optique d’autoconsommation. L’objectif est de réduire l’empreinte environnementale du groupe.

Rossignol, propriété depuis 2013 d’un groupe suédois, Altor Equity Partners, reste profondément attaché à son territoire d’origine et à son rapport à la nature. Le groupe, numéro 1 mondial de la fabrication de ski et dans le peloton de tête des constructeurs d’équipements de montage et de sport d’hiver, est engagé dans une politique RSE d’ampleur.

Rossignol va construire une centrale photovoltaïque à proximité de son siège social

Cette politique correspond à un positionnement historique de Rossignol, de protéger la nature et la montagne en particulier. Dès lors, rien d’étonnant à ce que le groupe ait posé en priorité la réduction de son impact environnemental.

Le groupe Rossignol vient ainsi d’annoncer la création d’une centrale photovoltaïque au sol de 1 000 m2 à proximité de son siège international de Saint Jean-de-Moirans, en Isère. Il s’agit d’une solution d’autoconsommation clé-en-main pour les professionnels fournie par ValEnergies, spécialiste français dans les technologies d’accompagnement de la transition énergétique dans les bâtiments.

« C’est à nous d’agir, de façon concrète »

La centrale est accompagnée d’une armoire de pilotage intelligent des flux électriques, qui va mesurer en temps réel la production et la consommation électriques du site, afin de les optimiser. « C’est une manière d’aller au-delà de la simple prise de conscience. C’est à nous d’agir, de façon concrète », expose Bruno Cercley, président du Groupe Rossignol.

En effet, ce choix d’une électricité renouvelable produite localement garantit au groupe une réduction de l’impact environnemental de sa consommation d’électricité. « Favoriser la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement est un engagement fort de Rossignol. Nous sommes heureux de les accompagner à notre niveau à travers la production locale d’électricité verte », conclue Olivier Béchu, Directeur général de ValEnergies.