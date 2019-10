Isabelle Spiegel, nommée directrice de l’environnement

Publié le: mercredi 16 octobre 2019

Nommée directrice de l’environnement au sein du groupe Vinci, Isabelle Spiegel aura pour mission d’introduire des responsabilités environnementales au sein du spécialiste de la construction.

Ce 10 octobre 2019, le groupe Vinci a annoncé en la personne de Xavier Huillard, président-directeur générale, qu’Isabelle Spiegel sera la nouvelle directrice de l’environnement. Avec plus de 20 ans de carrière dans le développement durable et dans l’environnement, cette jeune femme devrait donner une nouvelle ligne éco-responsable au sein du plus grand nom de construction français.

Un parcours qui en dit long

Ingénieure de l’École nationale supérieure des Mines de Douai et de la Technische Univerität Berlin, Isabelle Spiegel, est aussi experte en matière de conseil et de management opérationnel. Elle a débuté sa carrière à la Chambre du Commerce et d’industrie de Boulogne-sur-Mer avant de : « conseiller durant près de 15 ans les clients de la société PricewaterhouseCoopers (PwC), notamment lors de missions d’audit de conformité réglementaire environnementale, de revues de passifs environnementaux et de due diligences menées dans le cadre de transactions ou encore de stratégies de développement durable », indique le groupe Vinci.

Après cette expérience professionnelle, elle s’expatrie en Chine où elle développe l’activité Changement Climatique et Responsabilité Sociale de PwC. A son retour en France, elle se met à diriger des groupes de travail internationaux conduisant à des publications du World Buisness Council for Sustainable Development sur les impacts environnementaux dans le domaine de l’immobilier et du bâtiment.

A partir de 2015, elle intègre la société d’ingénierie Arcadis, où elle dirige les activités Environnement en France. Elle y consacrera le plus clair de son temps sur des missions traitant les sites et sols pollués. C’est chez Arcadis, qu’elle s’occupe également de la branche dédiée au développement de nouvelles offres de services, Innovation et Transformation de la région Europe et Moyen-Orient.

Vinci en route pour l’environnement

C’est sur ses deux décennies d’expérience dans le domaine environnementale, que le groupe de construction mise pour relever les nouveaux défis. Le groupe Vinci a en effet, fait du changement climatique une de ses priorités. Il s’agit désormais de mettre en place « une politique de développement durable exigeante et pragmatique », afin de limiter l’impact environnemental des nouveaux projets.

Le milieu du bâtiment n’est donc pas en reste en thermes d‘innovations pour la planète. Vinci, a ainsi promis des solutions plus responsables, parmi lesquelles l’écoconception (une technologie 3D de béton haute performance), l’économie circulaire ou encore les énergies renouvelables. Tout est mis en place pour aller dans le sens de la marche verte.