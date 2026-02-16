Ces deux moments précis où votre corps prend un sérieux coup de vieux

La vision du vieillissement comme un processus linéaire vient de prendre un sacré coup de neuf grâce à une étude publiée dans la revue Nature Aging. Des chercheurs montrent qu’il existe deux périodes où le rythme du vieillissement s’accélère fortement, ce qui change un peu la façon dont on envisage ce passage inévitable.

Un regard neuf sur le vieillissement

L’étude, menée en 2024 par une équipe dirigée par le généticien Michael Snyder de la Stanford University, avait pour but de détailler les changements moléculaires liés au vieillissement. Les chercheurs ont suivi 108 adultes âgés de 25 à 70 ans pour repérer des motifs dans la composition moléculaire de leurs échantillons biologiques. Chaque participant a été suivi en moyenne 626 jours et a fourni en moyenne 47 échantillons, ce qui a produit plus de 246 milliards de points de données.

Les auteurs reconnaissent des limites méthodologiques et la taille relativement modeste de l’échantillon, et soulignent la nécessité d’études supplémentaires pour confirmer et étendre ces résultats. De plus, tous les échantillons proviennent de participants résidant en Californie, ce qui restreint la possibilité de généraliser les conclusions.

On a repéré deux pics dans le vieillissement

L’étude met en évidence deux pics d’accélération du vieillissement chez l’adulte : l’un autour de 44 ans, l’autre à l’approche des 60 ans. Comme le dit Michael Snyder, « nous ne changeons pas simplement progressivement avec le temps ; il y a des changements vraiment dramatiques » relaye Science Alert. Au premier pic, environ 81 % des molécules ont montré des modifications, touchant des domaines comme le métabolisme des lipides, la consommation de caféine et d’alcool, ainsi que les maladies cardiovasculaires. Au second pic, les modifications portent sur le métabolisme des glucides, la régulation immunitaire et des fonctions rénales altérées.

Ces deux pics ne se retrouvent pas seulement chez un sexe en particulier, même si le premier coïncide souvent avec l’âge où les femmes commencent la ménopause (cependant, les chercheurs observent aussi ces changements chez les hommes, ce qui écarte la ménopause comme unique explication).