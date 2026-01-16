Penser en humanistes, agir en ingénieurs

À l’heure où la communication classique se heurte à la saturation informationnelle et à une défiance durable envers la parole publique, Bifurcation – Notre monde après la communication propose une lecture exigeante du basculement en cours. Manuel Lagny et Mathieu Gabai y défendent une thèse claire : la bataille contemporaine ne se joue plus sur les messages, mais sur la capacité à articuler intelligence du réel, architectures informationnelles et compréhension fine des imaginaires collectifs. Un livre qui réconcilie humanités et ingénierie, pensée au long cours et efficacité opérationnelle.

Il est devenu courant d’opposer la pensée et l’action, l’intuition et la mesure, la culture générale et l’efficacité opérationnelle. Bifurcation prend le contrepied de cette facilité. Le livre s’inscrit dans une lignée rare : celle des ouvrages qui refusent de choisir entre les sciences humaines et l’ingénierie du réel, entre la lecture des émotions, des récits et des croyances, et la maîtrise des données, des algorithmes et des systèmes.

Ni universitaires détachés du terrain, ni praticiens enfermés dans la production de solutions immédiates, Manuel Lagny et Mathieu Gabai occupent une position intermédiaire devenue précieuse. Leur trajectoire explique la singularité de l’ouvrage. Formés à la fois aux humanités, à l’analyse stratégique et aux sciences de l’ingénieur, ils décrivent un monde où l’intuition seule ne suffit plus, mais où la mesure, privée de culture et de sens, devient aveugle.

La fin du faux débat entre intuition et mesure

L’un des apports centraux de Bifurcation est de démontrer que la communication incantatoire ne fonctionne plus non parce que les récits auraient perdu leur pouvoir, mais parce qu’ils ne tiennent plus sans preuve, sans cohérence systémique et sans inscription dans des dispositifs observables. À l’ère des plateformes et des algorithmes, la parole n’est plus performative par elle-même : elle doit être adossée à des faits, à des comportements et à des architectures crédibles.

Cette grille de lecture parle autant aux dirigeants politiques qu’aux dirigeants économiques. Tous sont désormais confrontés à la même exigence : gouverner des environnements instables, fragmentés, traversés de récits concurrents, où la légitimité ne se décrète plus mais se construit. La data éclaire, mais ne pense pas ; les algorithmes accélèrent, mais ne donnent aucun sens. L’humanisme revendiqué par les auteurs n’est donc pas un supplément d’âme : il constitue la condition même d’une ingénierie stratégique responsable.

Cette ambition est prolongée, en fin d’ouvrage, par une série de contributions qui frappent par leur diversité et leur niveau. Le livre rassemble ainsi des voix issues de champs très différents – stratégie, création, médias, économie – parmi lesquelles Laurent Habib, président de Babel et grand spécialiste de la marque, Stéphane Fouks, vice-président de Havas et homme clé du conseil et de l’influence en France, Fred Raillard, fondateur de Fred et Farid, l’une des première agence de publicité française ou encore Valérie Trierweiler, journaliste qui donne un éclairage précieux sur les mutations des métiers de l’information… Cette pluralité n’est pas un ornement : elle constitue l’une des démonstrations implicites du propos central du livre, celui d’un monde devenu irréductiblement complexe, où aucune lecture unique ne suffit plus.

À rebours des essais théoriques parfois hors-sol, Bifurcation s’impose ainsi comme un objet rare : un livre qui ne se contente pas de commenter la mutation du monde, mais qui en propose une grammaire lisible pour celles et ceux qui ont la charge d’agir.

L'ouvrage publié aux éditions de l'Eclaireur sortira en librairie le 12 février.