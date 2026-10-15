Vaccination grippe et Covid-19 : les pharmaciens préviennent que sans ordonnance, vous repartirez les mains vides

La campagne annuelle de vaccination contre la grippe et le Covid-19 a débuté le mardi 13 octobre 2026. Après des mois de préparation, les centres de vaccination, pharmacies et cabinets médicaux ouvrent leurs portes aux personnes concernées par les recommandations officielles.

La vaccination reste recommandée aux publics les plus fragiles : les personnes âgées, les personnes obèses, les jeunes souffrant de problèmes de santé et les femmes enceintes, rapporte Le Parisien.

Des taux de couverture restés très bas en 2025

Le bilan de l’an dernier donne la mesure du chemin à parcourir. En 2025, les couvertures vaccinales sont restées très faibles chez les personnes âgées : à peine un peu plus de la moitié d’entre elles avaient reçu le vaccin contre la grippe, et moins d’une sur cinq celui contre le Covid-19.

C’est dans ce contexte que la campagne 2026 s’ouvre avec une nouveauté de taille : depuis le 10 juillet 2026, les vaccins contre la grippe ne peuvent plus être délivrés sans ordonnance. Jusque-là, il était possible de se procurer ce vaccin directement, sans passer par une prescription. Ce n’est plus le cas.

La prescription peut désormais être établie par un médecin, une sage-femme, un pharmacien ou un infirmier. Cette évolution découle d’une décision de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), fondée sur un classement réglementaire : le virus de la grippe figure sur la liste des substances vénéneuses.

Les nouvelles règles s’appliquent à tous les vaccins contenant le virus, en tout ou en partie, quelle que soit leur forme, injectable ou nasale, et quels que soient le groupe, la souche ou le variant visé.

Dans la pratique, ce changement ne ferme aucune porte. Les pharmaciens et les infirmiers conservent la possibilité de prescrire et d’administrer eux-mêmes les vaccins contre la grippe saisonnière, pour toute personne âgée de 11 ans ou plus, qu’elle soit ou non ciblée par les recommandations vaccinales.

Pour les pharmaciens, cette faculté reste conditionnée au suivi de la formation à la vaccination contre la grippe saisonnière datant de 2019, ou de la formation à la prescription des vaccins. Les infirmiers, eux, n’ont besoin d’aucune formation particulière pour ce vaccin précis. Les préparateurs en pharmacie formés peuvent de leur côté injecter les vaccins, mais sans droit de prescription.

Sur le terrain, le changement de statut ne sera pas immédiatement visible sur les boîtes. L’ANSM a indiqué que l’étiquetage serait mis à jour progressivement dans les prochains mois pour mentionner cette évolution, précisant que « les boîtes déjà fabriquées seront utilisées afin de ne pas créer de tension d’approvisionnement ».

Pour les personnes ciblées par la campagne en cours, rien ne change concrètement au guichet : le vaccin contre la grippe peut toujours être délivré sur simple présentation du bon de prise en charge envoyé par l’Assurance maladie. Les modalités d’accès à la vaccination restent inchangées pendant toute la durée de la campagne.