Espagne : Le tourisme atteint des sommets en 2025

La péninsule ibérique a, une fois de plus, prouvé son irrésistible attrait sur la scène internationale. Avec un nouveau record de 97 millions de visiteurs étrangers en 2025, l'Espagne confirme sa position de leader européen du tourisme. Ce chiffre, qui dépasse les prévisions les plus optimistes, marque une progression significative par rapport aux 94 millions de touristes de 2024, année du précédent record, selon les données publiées par L'Essentiel.

Une manne financière pour l’économie espagnole Le tourisme s’impose comme un pilier économique majeur pour l’Espagne, avec des recettes évaluées à 135 milliards d’euros en 2025. Cette somme représente une hausse considérable de 6,8% par rapport à l’année antérieure, souligne Boursorama. Un succès financier qui s’explique notamment par la diversification de l’offre touristique espagnole, alliant plages de rêve, patrimoine culturel exceptionnel et gastronomie renommée. Malgré des mouvements de contestation liés au surtourisme durant l’été 2025, l’Espagne a su maintenir son attractivité, accueillant 66,8 millions de visiteurs internationaux durant les huit premiers mois de l’année, comme le rapporte Euronews. Ces chiffres témoignent de la capacité du pays à gérer l’afflux touristique tout en préservant la qualité de l’accueil.

Le tourisme durable, un enjeu majeur « Nous sommes en train de croître de la manière, au rythme et avec les éléments qualitatifs que nous jugeons souhaitables pour le modèle de la +triple durabilité+: économique, sociale et environnementale, » a déclaré Jordi Hereu, cité par Boursorama. Cette approche témoigne de l’engagement de l’Espagne envers un tourisme responsable, capable de générer des bénéfices économiques tout en minimisant les impacts négatifs sur l’environnement et les communautés locales. Le succès du tourisme en Espagne en 2025 s’inscrit dans une dynamique de croissance durable, avec un bénéfice net de plus de 70 milliards d’euros pour la balance des paiements du pays. Ce chiffre illustre l’importance capitale du secteur touristique dans l’économie espagnole, comme l’a souligné Le Petit Journal.