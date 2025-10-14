Les coraux au bord du gouffre : la planète franchit un nouveau point de bascule

Publié le 13 octobre 2025, le rapport Global Tipping Points 2025, signé par 160 scientifiques issus de 20 pays, confirme ce que nombre d’océanographes redoutaient : les coraux tropicaux subissent un effondrement généralisé, conséquence directe de la hausse moyenne des températures mondiales de 1,4 °C depuis l’ère préindustrielle. Cette alerte décrit un scénario dans lequel les récifs ne peuvent plus retrouver leur équilibre, entraînant une cascade de bouleversements écologiques et économiques.

Les coraux dépassent leur seuil critique

Les récifs coralliens, qui abritent près d’un quart de la biodiversité marine, ne se contentent plus de blanchir : ils meurent. Selon le rapport Global Tipping Points 2025, « les récifs coralliens tropicaux ont probablement dépassé leur point de bascule ». La dégradation observée n’est plus réversible à l’échelle humaine. À mesure que les océans absorbent la chaleur, les colonies de coraux expulsent leurs algues symbiotiques, perdent leur couleur et, à terme, leur capacité à se régénérer. L’année 2024-2025 marque un tournant.

D’après Reporterre, les récifs, notamment la Grande Barrière de corail en Australie, subissent leur pire épisode de blanchissement jamais enregistré. Des zones entières de récifs, autrefois foisonnants de vie, se transforment en cimetières sous-marins. « Les points de bascule concernant la biosphère se rapprochent plus vite qu’on ne le pensait », note l’un des auteurs du rapport cité par Reporterre.

Un désastre écologique et économique mondial

Les coraux ne représentent pas seulement un enjeu de biodiversité ; ils soutiennent des économies entières. Leur dépérissement met en péril la subsistance de plus de 500 millions de personnes dans le monde, dépendantes directement ou indirectement de la pêche et du tourisme liés aux récifs. L’Organisation mondiale du tourisme estime que la perte annuelle pour les régions tropicales pourrait atteindre plusieurs milliards d’euros d’ici 2030. Cette crise écologique s’accompagne d’un choc économique. Dans les Caraïbes, les pertes de revenus touristiques liées à la dégradation des récifs atteignent déjà 20 % dans certaines zones côtières.

En Indonésie, la disparition progressive des barrières coralliennes expose des milliers de villages à l’érosion et à la montée des eaux. « À 1,4 °C de réchauffement, les récifs subissent un dépérissement sans précédent, affectant la subsistance de centaines de millions de personnes », précise BFM TV. Les chercheurs du Global Tipping Points 2025 insistent : chaque dixième de degré supplémentaire amplifie la destruction. Mais les répercussions dépassent le seul cadre économique. Les récifs jouent un rôle de tampon naturel contre les tempêtes tropicales. Leur effondrement expose directement les côtes à des vagues plus violentes et à des inondations accrues. À long terme, ce déséquilibre risque de redessiner les littoraux tropicaux et de menacer des mégapoles côtières comme Jakarta, Manille ou Miami.

La course contre le temps pour sauver les écosystèmes

Face à cette situation critique, les scientifiques appellent à une action immédiate. Le rapport Global Tipping Points 2025 plaide pour une réduction rapide des émissions mondiales afin de limiter le réchauffement à 1,5 °C. Chaque année de retard augmente la probabilité que d’autres « points de bascule » soient franchis : fonte accélérée du Groenland, déstabilisation de l’Amazonie ou affaiblissement de la circulation océanique. « Nous sommes entrés dans une nouvelle réalité climatique », souligne La Libre Belgique, reprenant les mots des chercheurs.

Cette nouvelle ère se caractérise par l’enchaînement d’événements extrêmes et par la perte de résilience des systèmes naturels. Les coraux, autrefois symboles de la beauté des mers, deviennent ainsi les témoins visibles d’un bouleversement global. Les initiatives locales, restauration artificielle, nurseries de coraux, création de zones marines protégées ,ne suffisent plus à inverser la tendance. Leur efficacité dépend désormais d’une stabilisation du climat global. Comme le rappellent plusieurs experts du rapport, « la restauration ne sert à rien si la température de l’eau continue d’augmenter ». Les récifs survivants pourraient toutefois servir de « réservoirs de résilience » pour certaines espèces, à condition que les émissions mondiales atteignent leur pic avant 2030.