Fini le fauteuil roulant statique : un ingénieur français crée un modèle qui fait marcher ses utilisateurs, et les médecins confirment les résultats

L’innovation en santé ne ralentit pas, et une entreprise française attire l’attention avec un appareil innovant. Lifebloom a annoncé l’industrialisation de son fauteuil roulant Oxilio, une solution qui promet de transformer le quotidien de millions de personnes à mobilité réduite, rapporte RMC.

Un appareil qui redonne de la liberté de mouvement

Oxilio n’est pas un fauteuil classique : il se situe entre le fauteuil, le déambulateur et l’exosquelette. Les utilisateurs peuvent s’asseoir et se déplacer comme avec un fauteuil traditionnel, mais aussi se lever grâce à un mode « exosquelette » activé par une simple impulsion corporelle. La technologie joue le rôle de « muscles en plus », compensant la faiblesse musculaire tout en autorisant des déplacements multidirectionnels en position debout. Le dispositif intègre aussi un système d’amortissement en cas de chute, garantissant une meilleure sécurité pour l’utilisateur.

Oxilio cible surtout les personnes qui vivent en fauteuil mais qui conservent un peu de mobilité : personnes âgées, malades chroniques comme la sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson, et personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral. Le dispositif multiplie par six le temps passé debout par rapport à d’autres solutions existantes, ce qui améliore significativement le quotidien des utilisateurs.

Le prix et la technologie derrière Oxilio

Un point fort d’Oxilio est son prix. Le dispositif est estimé à cinq à dix fois moins cher qu’un exosquelette traditionnel, qui se chiffre en centaines de milliers d’euros. Lifebloom veut que le coût résiduel pour les utilisateurs soit le plus proche possible de zéro. Le prix exact n’est pas encore fixé, mais Oxilio est déjà testé dans des centres de rééducation comme la Pitié-Salpêtrière, avec des effets très positifs sur la rééducation post-AVC.

L’appareil est aussi équipé de capteurs connectés en WiFi à une plateforme numérique, ce qui permet de suivre en temps réel le temps passé debout et les exercices, et d’optimiser ainsi la rééducation.

La production et les projets pour la suite

Damien Roche, l’ingénieur derrière Oxilio, a consacré six ans à sa recherche et développement. Les premiers dispositifs doivent sortir d’ici septembre, et Lifebloom espère équiper une centaine de centres de rééducation d’ici la fin de l’année. Le site d’assemblage, situé à Villeneuve-d’Ascq, fait 1 000 m² et travaille principalement avec des fournisseurs français situés dans un rayon de 200 km, témoignant de l’engagement de Lifebloom pour une production locale et durable.

Avec une levée de fonds de 8 millions d’euros, l’entreprise ne compte pas s’arrêter là : elle prévoit de recruter une dizaine de personnes pour renforcer ses équipes et répondre à la demande. Lifebloom ambitionne de rendre Oxilio disponible non seulement dans les centres de rééducation, mais aussi à domicile, pour transformer le quotidien de nombreux patients en France et, potentiellement, à l’étranger.