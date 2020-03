Télétravail : un atout face au coronavirus

Publié le: vendredi 13 mars 2020

Dans son allocution du jeudi 12 mars, le président de la République a appelé les Français à réduire leurs déplacements. Emmanuel Macron s’est dit favorable à des alternatives pour aménager le travail des salariés face au risque sanitaire. Pour les entreprises, ces dispositions impliquent notamment le recours au télétravail.

A la faveur des grèves dans les transports, le télétravail a déjà été très sollicité ces derniers mois en France. Mais il revient sur le devant de la scène, à l’heure où le pays s’organise pour faire face à l’épidémie de Coronavirus. Car pour éviter le risque d’exposition et de contamination, les Français vont devoir renoncer au présentéisme à tout prix.

Depuis quelques années, le télétravail s’organise sur le marché français de l’emploi. En 2017, il avait progressé de 25% dans les usages en entreprises. En 2018, il a enregistré sa progression la plus fort : 29% de recours. L’année 2019 l’a vu plafonner à 30%.

Le télétravail déjà plébiscité pendant les grèves

Mais la donne a changé. Une étude du CSA pour Malakoff Humanis a été publiée le 12 mars. Elle a été menée entre le 6 et le 15 février dernier pour mesurer le recours au télétravail en période de grèves et d’infections hivernales (la grippe notamment). Il en ressort que 34% des salariés français du privé ont eu recours au télétravail sur cette période. Le chiffre atteint même les 50% en région Île-de-France. Le télétravail est plébiscité par les salariés. Dans 72% des cas, cette disposition se fait sur simple accord entre l’entreprise et le salarié.

Si le télétravail reste difficile à mettre en place dans certains secteurs d’activité, il devrait encore être mis à contribution dans les prochaines semaines. Le code du travail français précise d’ailleurs que le seul cas dans lequel il peut être imposé aux salarié est celui de “circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie”.