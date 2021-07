Californie : le gouvernement appelle ses habitants à réduire leur consommation d’eau

Publié le: lundi 12 juillet 2021

Face à la pire sécheresse recensée depuis 1977, le gouvernement californien a demandé à ses habitants de réduire leur consommation d’eau de 15 %.

En Californie, l’eau est un enjeu majeur qui se trouve depuis des années au centre de conflits entre industriels, agriculteurs et citadins. La moitié de l’eau consommée est importée dans l’État depuis l’extérieur grâce à des infrastructures financées par l’État fédéral.

Sécheresse et pénurie d’eau

Dans le même temps, suite au réchauffement climatique, la sécheresse ne cesse de s’accroître et l’eau devient, année après année, une ressource de plus en plus rare. « La sécheresse actuelle est en voie de devenir la plus importante jamais observée depuis 1 200 ans », avait indiqué Kathleen Johnson, de l’Université de Californie à The Guardian en juin dernier.

Le peu de précipitations de ces dernières années a ainsi amoindri les réserves des barrages, qui, à la fin du mois de mai 2021, comptaient seulement deux tiers de leur niveau habituel. Or « ces réservoirs permettent à l’agriculture californienne de produire plus du tiers des légumes du pays ainsi que les deux tiers de ses noix et ses fruits », selon le Département de l’alimentation et de l’agriculture de la Californie.

Cette situation est encore aggravée par la canicule avoisinant les 50° C dans une partie de l’ouest des États-Unis et du Canada. Les autorités locales ont ainsi comptés pas loin de 180 incendies meurtriers.

Plus de « bon sens » et moins d’eau pour les pelouses

« Cela fait maintenant deux ans que nous vivons une sécheresse », a alerté le gouverneur démocrate californien, Gavin Newsom, ce jeudi 8 juillet 2021 lors d’une conférence de presse présentant son décret demandant à la population de réduire de 15 % sa consommation d’eau. Ce texte vise ainsi à encourager « les efforts volontaires de préservation de l’eau dans l’état de Californie ».

Avant de poursuivre : « Nous espérons que les habitants garderont l’état d’esprit qu’ils avaient lors de la dernière sécheresse et le renforceront avec une réduction volontaire de 15 %, pas seulement dans les habitations, mais aussi dans les opérations industrielles, commerciales et agricoles. »

Appelant les californiens à faire preuve de « bon sens », il a suggéré de raccourcir les douches et de réduire l’irrigation des pelouses. Le gouverneur a en outre annoncé que l’état d’urgence, décrété le 10 mai dernier, concernait aujourd’hui 50 des 58 comtés californiens et 42 % de la population du Nord et du centre de la Californie.

La semaine prochaine, des températures record sont attendues, allant pour certaines jusqu’à 53°C dans la Vallée de la Mort…