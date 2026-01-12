Travail, influence, démocratie : ce que révèle la “bifurcation” du monde social

L’ouvrage part d’un constat désormais difficilement contestable : le régime de l’information a profondément changé.

À l’heure où les repères collectifs se fragmentent et où la défiance s’installe durablement à l’égard des institutions comme des entreprises, le travail redevient un lieu central de vérité sociale. C’est l’un des enseignements majeurs de Bifurcation – Notre nouveau monde après la communication, le livre de Manuel Lagny et Mathieu Gabai, qui propose une lecture rigoureuse des transformations contemporaines de l’influence, du pouvoir et du sens.

L’ouvrage part d’un constat désormais difficilement contestable : le régime de l’information a profondément changé. La communication traditionnelle, fondée sur des messages descendants et des publics supposés stables, ne parvient plus à structurer durablement la compréhension du réel. Dans un monde saturé de récits, de données et de signaux concurrents, la crédibilité ne se proclame plus ; elle se démontre, dans les actes, dans les décisions et dans les systèmes mis en place.

La contribution d’Estelle Sauvat, présidente du Groupe Alpha, apporte un éclairage clair et très pertinent. En s’intéressant au travail comme espace central de cohésion et d’engagement, elle montre que l’entreprise n’est pas seulement un lieu de production économique, mais un espace de socialisation, de conflictualité et, de plus en plus, de démocratie vécue. « Le travail est devenu l’un des derniers espaces où la cohérence entre le discours et la réalité est immédiatement vérifiable », souligne-t-elle. Là où les promesses politiques ou institutionnelles peuvent sembler abstraites ou lointaines, le quotidien professionnel agit comme un révélateur immédiat. Les conditions de travail, les modes de gouvernance, la reconnaissance accordée aux salariés ou la manière dont les transformations sont conduites produisent des effets de confiance — ou de défiance — bien plus puissants que n’importe quel discours.

Cette analyse rejoint pleinement la thèse centrale développée par Lagny et Gabai. Dans Bifurcation, ils montrent que l’influence ne repose plus sur la capacité à produire un récit séduisant, mais sur la cohérence systémique entre ce qui est dit, ce qui est fait et ce qui est perçu. Le travail devient alors un terrain d’observation privilégié de cette bifurcation : là où l’écart entre valeurs affichées et réalités vécues est trop important, la crédibilité s’érode durablement.

Pour Estelle Sauvat, cette transformation impose un changement profond de posture managériale et stratégique. « L’engagement ne se décrète plus. Il se construit dans la durée, par la preuve, le dialogue et la capacité à associer réellement les salariés aux transformations qui les concernent », écrit-elle. Une affirmation qui fait écho aux analyses de l’ouvrage sur la fin des logiques purement déclaratives et la montée en puissance d’environnements d’action observables, mesurables et comparables.

Dans Bifurcation, le travail est ainsi abordé comme un espace stratégique majeur, au même titre que les médias, les plateformes numériques ou les institutions politiques. Il façonne les rapports à l’autorité, au collectif et à l’avenir. À ce titre, il devient un terrain clé de la conflictualité contemporaine, non pas par la parole, mais par l’expérience vécue.

L’originalité du livre tient précisément à sa capacité à relier des champs souvent traités séparément : communication, data, géopolitique, management, travail, éthique. En croisant sciences humaines, sciences de l’ingénieur et retours d’expérience de terrain, les auteurs proposent moins un essai théorique qu’un véritable cadre de lecture pour comprendre et agir dans un monde devenu instable, fragmenté et conflictuel.

La contribution d’Estelle Sauvat s’inscrit pleinement dans cette ambition collective. Elle rappelle que la cohésion sociale ne se joue pas uniquement dans l’espace public ou électoral, mais aussi — et peut-être surtout — dans les organisations. « L’entreprise est aujourd’hui l’un des lieux où se fabrique concrètement le rapport à la démocratie, à la confiance et au futur », souligne-t-elle encore. À l’heure où les dirigeants, les partenaires sociaux et les décideurs publics sont confrontés à une remise en question profonde de leurs modes d’influence et de décision, Bifurcation apporte une boussole précieuse. Non pour simplifier un monde complexe, mais pour apprendre à le lire autrement, à en comprendre les dynamiques invisibles et à agir avec responsabilité.

Bifurcation – Notre nouveau monde après la communication

par Manuel Lagny et Mathieu Gabai aux éditions de l’Éclaireur – sortie en librairie le 12 février.

Disponible en prévente sur :
https://www.editionsdeleclaireur.fr/bifurcation-manuel-lagny-mathieu-gabai

