Des tests antigéniques 100% français et fiables à 97%, associés à un certificat sécurisé par blockchain.

Publié le: vendredi 11 décembre 2020

L’annonce des premiers vaccins contre le Covid-19 a suscité des espoirs très légitimes. Il reste bien sûr nombre de réponses à apporter sur leur durée de protection, sur la détermination des publics prioritaires, sur les conditions d’acheminement de stockage et des doses, sur la capacité à produire suffisamment pour répondre à la demande.

Dans l’attente et en complément des campagnes de vaccination, l’endiguement de l’épidémie repose principalement sur l’identification et l’isolement rapides des patients atteints de Covid-19 pour contenir la propagation du virus. A l’heure où l’épidémie connait une recrudescence dans le monde et où la situation peine à se stabiliser en Europe en dépit des mesures de confinement, le diagnostic précoce reste essentiel.

C’est dans ce contexte que BioSpeedia a élaboré des kits de tests antigéniques, parmi les plus fiables du marché, développés et produits à 100% en France, à Lyon, en partenariat avec le laboratoire Delpharm Biotech. Ils permettent de détecter en 15 minutes maximum la présence du virus chez les patients symptomatiques et asymptomatiques, grâce à une détection plus fine des protéines de surface.

Ceux-ci viennent compléter la gamme Biospeedia de tests sérologiques et PCR, déjà utilisés dans l’hexagone. Ces tests contribuent à renforcer l’efficacité de la stratégie « tester, alerter, isoler » définie par le Gouvernement, en lien avec le Conseil Scientifique.

Un certificat de santé sécurisé et infalsifiable

Le diagnostic précoce doit aussi devenir un outil de la reprise économique. Un nombre croissant de secteurs (transports aériens et ferroviaires, croisiéristes, monde du spectacle, enceintes de sport professionnel, parcs d’attraction, grands centres commerciaux…) envisagent d’utiliser les tests de détection pour accélérer la reprise de leurs activités.

Pour que cette perspective ne soit pas entravée par le développement de faux certificats, ou de certificats de complaisance, BioSpeedia s’est associé à SICPA, premier fournisseur mondial de technologies d’authentification et de traçabilité sécurisée, pour développer un certificat de santé sécurisé et infalsifiable. Ces documents contiennent les résultats certifiés des tests Covid pour permettre notamment la reprise de déplacements aériens, maritimes ou ferroviaires, ou d’assister à nouveau à des spectacles ou événements sportifs, en toute sécurité.

Avec ce partenariat, le certificat du test BioSpeedia est dynamique, il comporte une date d’expiration ou peut être révoqué en temps réel. Aucune information personnelle n’est stockée dans une base de données, en accord avec le Règlement Général de Protection des Données (RGPD). Seule l’autorité compétente et vérifiée peut générer les certificats.

Le code QR sécurisé du certificat est universellement vérifiable, par une simple application web ou mobile. La solution est proposée sous forme de Cloud SaaS ou intégrée par appels API. La sécurisation, basée sur la blockchain ne nécessite la mise en place d’aucune infrastructure ni d’autorité de certification de clé type PKI. Les informations et sa sécurité sont contenues dans le code QR lui-même. Pour indiquer son état de santé, le titulaire présente son certificat sous la forme d’un code QR soit sur un smartphone, soit sur un support imprimé. La vérification est indépendante de l’émetteur du document et peut se faire sans la nécessité d’une connexion internet.