La France se prépare à un confinement d’un mois mettant de nombreuses professions dans des situations catastrophiques

Publié le: jeudi 29 octobre 2020

Même si certains médecins ont exprimé leur soulagement, les chefs d’entreprise sont désespérés de l’annonce faite par le président Macron d’un nouveau confinement pour essayer de freiner l’évolution incontrôlée du virus.

Le nouveau confinement, annoncé est plus doux que celui que la France a connu au printemps, reste un choc pour les restaurants et autres entreprises non essentielles qui ont reçu l’ordre de fermer leurs portes.

Les écoles françaises resteront ouvertes cette fois, pour réduire les écarts d’apprentissage et permettre aux parents de continuer à travailler. Les marchés, les parcs et les usines sont également concernés, ont déclaré des responsables.

Le Dr Eric Caumes, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital de la Pitié-Salpétrière de Paris, a déclaré jeudi à la télévision BFM que les nouvelles restrictions sont « un aveu d’échec » des efforts de prévention du gouvernement. Il a appelé à des restrictions plus strictes.

Le chef du principal syndicat des entreprises, le MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, a déclaré jeudi à Europe-1 que « fermer des entreprises qui ne sont pas responsables de la contamination est une erreur » qui pourrait conduire pour beaucoup à la faillite. Il a par ailleurs affirmé que cette décision était un « cadeau » fait à Amazon, « le grand gagnant du confinement ».

Les patients COVID remplissent désormais 60% des unités de soins intensifs françaises, et la France signale quotidiennement des dizaines de milliers de nouveaux cas quotidiens. Les autorités ont signalé mercredi 244 décès liés au virus en une seule journée, pour un total de 35 785 depuis le début de la pandémie, le troisième bilan le plus élevé d’Europe après la Grande-Bretagne et l’Italie.