Anthony Jacquot
Publié le
Lecture : 2 min
Médicaments, rendez-vous, soins : 70% des femmes disent tout gérer au foyer
Plus de 7 femmes sur 10 déclarent porter seules la charge sanitaire de leur foyer, au détriment de leur santé. C’est le constat alarmant d’une enquête publiée ce 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Réalisée par l’institut Ipsos pour la Fédération hospitalière de France (FHF), l’étude met en lumière une réalité lourde à porter pour les femmes en France métropolitaine. Avec des résultats qui interpellent, l’enquête alerte sur les conséquences de cette répartition inégale des responsabilités sur la santé des femmes.

Les femmes, en première ligne pour organiser la santé familiale

L’enquête, relayée par Franceinfo, montre que 85 % des femmes prennent presque exclusivement les rendez‑vous médicaux pour leurs enfants et leur conjoint. En plus de gérer l’agenda, 82 % disent s’occuper des traitements médicaux au sein du foyer. Et 80 % accompagnent physiquement aux rendez‑vous médicaux dans la vie familiale.

Ce tableau dessine des rôles où les femmes ont une place prédominante dans la gestion sanitaire de la famille, souvent au détriment de leur propre santé. Zaynab Riet, déléguée générale de la FHF, dit : « Cette charge sanitaire touche aussi leur propre santé. 63 % des femmes ne réalisent pas systématiquement leurs propres examens de contrôle gynécologique. Le dépistage de cancer du sein en France est inférieur au taux européen. »

Ce que ça change pour leur santé personnelle

Cette surcharge n’est pas sans conséquences. Près de 3 femmes sur 5 estiment que cette charge affecte négativement leur santé physique et psychologique. Le manque d’attention portée à leurs propres besoins médicaux augmente le risque de dépistage tardif de certaines pathologies, ce qui alourdit encore la situation.

Paradoxalement, 49 % des femmes déclarent sous‑estimer la gravité de leurs propres douleurs. 51 % estiment que leurs symptômes sont minimisés par le corps médical. Le rapport indique aussi que 42 % des problèmes de santé féminins sont souvent attribués à des causes psychologiques et hormonales sans exploration approfondie. Les stéréotypes sexistes persistent dans la prise en charge médicale, ce qui banalise les inégalités de pension.

