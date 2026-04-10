Pourquoi votre marche quotidienne ne suffit pas : une étude américaine révèle l’activité complémentaire que 80% des marcheurs ignorent

La marche, si populaire, ne suffit pas pour votre santé !

Photo of author
Nicolas Jean
Publié le
Lecture : 2 min
0
Pourquoi votre marche quotidienne ne suffit pas : une étude américaine révèle l'activité complémentaire que 80% des marcheurs ignorent
Pourquoi votre marche quotidienne ne suffit pas : une étude américaine révèle l’activité complémentaire que 80% des marcheurs ignorent | Social Mag
LinkedInWhatsApp

La marche reste l’activité physique de loisir la plus répandue aux États-Unis, appréciée autant en ville qu’à la campagne. Pourtant, elle ne suffit pas toujours à atteindre les recommandations de santé. La question se pose alors : l’endroit où l’on vit influence-t-il vraiment nos choix d’exercice ? Une enquête publiée dans PLOS One en avril 2026, menée par Christiaan Abildso de l’Université de Virginie-Occidentale, apporte des éléments de réponse. Basée sur des données de 2019 recueillies auprès de 396 261 adultes, l’étude décrit les préférences et les manques des Américains en matière d’activité physique.

La marche en tête, mais c’est pas tout

Pour 44,1 % des adultes, la marche est l’activité principale de loisir, que ce soit en ville ou à la campagne. Malgré sa popularité, elle ne permet que partiellement d’atteindre les recommandations. En pratique, seules 25 % des personnes qui marchent comme activité principale respectent ces recommandations, tandis qu’environ 22 % n’atteignent aucune des deux.

Les auteurs insistent donc sur la nécessité d’ajouter d’autres types d’activités pour obtenir de réels progrès physiques. Ils suggèrent notamment d’intégrer du renforcement musculaire dans les routines quotidiennes, par exemple via le jardinage ou les travaux agricoles pour les habitants ruraux, afin de compenser les limites de la marche seule.

Ville et campagne : des activités qui diffèrent

L’étude montre que l’environnement façonne les activités pratiquées. À la campagne, dominent le jardinage, la chasse, la pêche et les travaux agricoles. En ville, on retrouve plutôt la course à pied, la musculation, le vélo et la danse. Ces différences tiennent à l’environnement, aux infrastructures et au mode de vie propres à chaque milieu.

Les zones rurales présentent des taux d’inactivité physique plus élevés que les zones urbaines. Le manque d’accès à des salles de sport, à des pistes cyclables et à des programmes sportifs joue un rôle dans ce déséquilibre. Ce constat plaide pour des politiques de santé mieux adaptées aux réalités locales afin d’encourager plus d’activité physique.

Adapter les politiques de santé selon le terrain

Les recommandations de santé générales restent utiles, mais elles ne rendent pas compte des variations locales et culturelles qui influencent les comportements. Il faut donc développer des stratégies ciblées qui tiennent compte de ces différences. Par exemple, ajouter des éléments de renforcement musculaire aux activités déjà populaires en milieu rural pourrait être une piste efficace pour améliorer la condition physique à l’échelle nationale.

Christiaan Abildso recommande aussi d’analyser des données post-pandémiques pour suivre l’évolution des habitudes : les données actuelles, provenant de 2019, ne reflètent pas les changements éventuels liés à la pandémie de Covid-19. Mettre à jour le questionnaire utilisé pour cette enquête permettrait d’avoir une vision plus complète des habitudes d’exercice récentes.

Suivez-nous sur Google NewsSoutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités.

Sur le même thème :

Ce lien entre faim et mémoire que personne ne soupçonnait : des chercheurs français pointent le sucre comme déclencheur des souvenirs
Santé

Ce lien entre faim et mémoire que personne ne soupçonnait : des chercheurs français pointent le sucre comme déclencheur des souvenirs

Le sucre influence-t-il vraiment la mémoire à long terme ?
Santé

Le sucre influence-t-il vraiment la mémoire à long terme ?

ActualitésÉconomieSantéSociétéUtilité sociale

Plus de réseaux sociaux pour les jeunes grecs

Pourquoi de plus en plus de retraités renoncent à leur aide à domicile : le nouveau calcul qui fait perdre plusieurs centaines d'euros par an
Santé

Pourquoi de plus en plus de retraités renoncent à leur aide à domicile : le nouveau calcul qui fait perdre plusieurs centaines d’euros par an

Supermarchés : pourquoi ces aliments « sains » posent problème
Santé

Supermarchés : pourquoi ces aliments « sains » posent problème

Alimentation transformée : les conservateurs liés au cancer et au diabète
ActualitésSantéSociété

Listeria : une contamination massive frappe l’industrie alimentaire française

Laisser un commentaire

© 2024 | Social Mag  | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly