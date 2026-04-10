Le Défenseur des droits s’inquiète du non-recours aux droits

Une érosion préoccupante de l’accès aux droits fondamentaux

L’année 2025 dévoile une réalité troublante : l’accès effectif aux droits s’amenuise dangereusement en France. Dans son rapport annuel d’activité, le Défenseur des droits lance un cri d’alarme face à une hausse vertigineuse de 17% des sollicitations reçues, culminant au chiffre inédit de 165 011 réclamations. Cette progression foudroyante révèle une fracture grandissante entre les services publics et leurs usagers.

Claire Hédon, Défenseure des droits, livre un diagnostic implacable : « Les personnes s’éloignent inexorablement de leurs droits. J’observe une désertification de l’humain, une surdité face aux maux des usagers, un abandon manifeste en matière d’accompagnement. » Cette déliquescence accompagne une mutation profonde des modalités d’accès aux services publics, caractérisée par une dématérialisation défaillante.

La dématérialisation, vecteur d’exclusion numérique généralisée

L’enquête « Accès aux droits » dévoile une trajectoire inquiétante : 61% des usagers éprouvent désormais des difficultés dans leurs démarches administratives en 2024, quand ils n’étaient que 39% en 2016. Cette dégradation spectaculaire trouve son origine dans les écueils semés par la numérisation à marche forcée des services publics.

Moins d’un usager sur deux parvient aujourd’hui à mener seul ses démarches en ligne. Confrontés à l’impasse numérique, 47% tentent de renouer le contact via internet, 55% se rabattent sur le téléphone tandis que 33% privilégient le déplacement physique. Ces stratégies de contournement trahissent les failles d’un modèle pensé pour un usager fantasmé : disponible, autonome et parfaitement connecté.

Cette fracture numérique transcende désormais les frontières sociales traditionnelles. Si les personnes âgées, les ouvriers et les populations précarisées demeurent les plus vulnérables, les cadres et professions intermédiaires peinent également face à cette complexité croissante. Même la jeunesse s’enlise dans les méandres de formulaires administratifs labyrinthiques.

Des dysfonctionnements structurels aux répercussions dramatiques

La situation des droits des étrangers cristallise cette crise systémique. Les réclamations dans ce domaine ont connu une explosion saisissante, bondissant de 6 000 en 2019 (10% du total) à plus de 50 000 en 2025 (41% des réclamations). Cette progression exponentielle met à nu des dysfonctionnements structurels majeurs, particulièrement criants sur la plateforme ANEF (Administration numérique des étrangers en France).

Plus des trois-quarts de ces réclamations concernent les tribulations liées au renouvellement de titres de séjour. Ces défaillances précipitent des milliers de personnes dans l’irrégularité administrative malgré elles, les privant d’emploi, d’aides sociales et de liberté de circulation. Selon les termes du Défenseur des droits, « ce sont des milliers de parcours de vie suspendus aux caprices de dysfonctionnements administratifs ».

Les répercussions dépassent largement le cadre individuel. La complexité excessive des démarches et l’opacité informationnelle nourrissent le phénomène de non-recours aux droits sociaux : revenu de solidarité active, prime d’activité, assurance-chômage. Ce renoncement contraint prive de ressources vitales des personnes déjà fragilisées, approfondissant leur précarité.

Un transfert de responsabilité vers les associations et la justice

Ces carences administratives déclenchent un effet de cascade préoccupant. Les associations, déjà éprouvées par la raréfaction de leurs financements, subissent un afflux de sollicitations directement imputables aux défaillances des pouvoirs publics. La solidarité associative, bien qu’indispensable, ne saurait durablement pallier les insuffisances de l’action publique.

La justice administrative ploie également sous cette pression, massivement saisie pour des difficultés qui devraient trouver leur résolution à la source, par une réponse administrative structurée. Le Défenseur des droits devient lui-même un refuge ultime pour des usagers en détresse, soumettant ses équipes à une tension croissante.

Les dispositifs d’accompagnement, une réponse parcellaire

Face à ce constat accablant, le dispositif « France services » s’est déployé pour restaurer un accompagnement humain aux démarches. Si cette initiative répond à une aspiration massive, sa mise en œuvre révèle des disparités territoriales flagrantes. Dans les territoires ruraux, le service apporte une proximité inédite et salvatrice. À l’inverse, dans l’univers urbain, les espaces saturent rapidement tandis que les organismes peinent à fournir l’appui nécessaire.

Cette solution révèle néanmoins des limites intrinsèques : les agents accompagnent les démarches numériques sans appartenir aux réseaux de services publics, rencontrant parfois les mêmes écueils que les usagers. Certaines démarches, notamment le renouvellement des titres de séjour, demeurent exclues du dispositif, qui risque de se muer en substitution plutôt qu’en complément.

L’impératif d’une réponse structurelle et pérenne

Le rapport du Défenseur des droits exhorte à une prise de conscience collective. L’institution a comptabilisé 60 353 médiations tentées en 2025, dont 72% ont abouti à une résolution amiable. Sur 40 698 médiations menées à leur terme, 89% ont débouché sur un règlement négocié, attestant de l’efficacité du dialogue lorsque celui-ci demeure possible.

Mireille Le Corre, Secrétaire générale, souligne avec acuité : « Cette évolution quantitative ne constitue pas un simple indicateur statistique : elle traduit un renforcement des attentes placées dans l’institution autant qu’une montée des difficultés rencontrées dans l’accès effectif aux droits. »

L’institution formule plusieurs recommandations impérieuses : préserver une présence physique des agents publics sur l’ensemble du territoire, bonifier l’accompagnement humain des démarches dématérialisées, et résoudre les dysfonctionnements structurels des plateformes numériques. L’enjeu transcende le simple cadre administratif : il s’agit de sauvegarder la cohésion sociale et la confiance dans les institutions démocratiques.

Claire Hédon le rappelle avec force : « Ne tenons pas les droits pour acquis. Ils doivent être défendus pour devenir concrets pour chacune et chacun d’entre nous. » Cette exhortation résonne avec une acuité particulière dans un contexte où l’effectivité des droits fondamentaux vacille sous le poids de dysfonctionnements administratifs désormais systémiques.