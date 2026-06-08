Nintendo : la répression des fraudes condamne l’entreprise à une amende historique

Une sanction record pour pratique commerciale trompeuse

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) vient d’infliger à Nintendo une amende de 35 millions d’euros, que la branche européenne du géant japonais a acceptée. Cette sanction, la deuxième plus importante prononcée par l’autorité française après celle infligée à Shein en 2025, sanctionne le silence du constructeur face au défaut majeur affectant les manettes Joy-Con de sa console Switch.

Au centre de cette affaire : le phénomène baptisé « Joy-Con drift », qui provoque des « bugs de réactivité occasionnant notamment des mouvements fantômes, intempestifs ou inversés des personnages, ainsi que des blocages des manettes », selon les termes officiels. Ces dysfonctionnements ont transformé l’expérience ludique de millions d’utilisateurs depuis 2018.

Deux ans de silence malgré une connaissance avérée du défaut

L’enquête du service national des enquêtes de la DGCCRF établit que Nintendo connaissait l’existence de ce vice dès 2018, soit un an après le lancement de la Switch. Pourtant, le constructeur n’a reconnu publiquement le problème qu’en juillet 2020, présentant ses excuses et promettant d’améliorer ses produits. Cette communication tardive intervient seulement après que l’UFC-Que Choisir a déposé plainte pour obsolescence programmée en septembre 2020.

Cette chronologie révèle une stratégie délibérée de rétention d’information. Pendant près de deux années, Nintendo a laissé ses clients dans l’ignorance, les contraignant à supporter seuls les coûts de remplacement des manettes défaillantes. La DGCCRF qualifie cette attitude de « pratique commerciale trompeuse », estimant qu’elle a « contribué à dissuader les consommateurs de se tourner vers le service après-vente et conduit certains d’entre eux à racheter de nouvelles manettes ».

Un coût financier supporté par les consommateurs

L’impact économique dépasse largement le montant de l’amende. Des milliers de joueurs français ont déboursé entre 70 et 80 euros pour remplacer leurs manettes, ignorant qu’ils étaient victimes d’un défaut de conception connu du fabricant. Ce préjudice financier s’ajoute à la frustration générée par des équipements défaillants sur une console vendue comme « premium ».

Il aura fallu attendre 2023 pour que la branche européenne de Nintendo accepte enfin de réparer gratuitement les manettes concernées, suite à une « action coordonnée au niveau européen ». Cette décision tardive n’intervient qu’après la médiatisation internationale du problème et la mobilisation des associations de consommateurs.

Un succès commercial intact malgré les défauts

Paradoxalement, le Joy-Con drift n’a pas entamé le triomphe de la Switch. Depuis 2017, la console hybride s’est vendue à quelque 150 millions d’exemplaires dans le monde, devenant l’une des consoles les plus populaires de l’histoire. Ce succès témoigne de la capacité de Nintendo à maintenir l’attractivité de ses produits malgré des défauts techniques avérés.

Cette situation interroge sur l’équilibre des forces entre constructeurs et consommateurs dans l’industrie technologique. Dans un secteur où l’innovation rapide prime souvent sur la durabilité, l’affaire Nintendo illustre les limites d’une communication défaillante face aux utilisateurs.

Un précédent pour l’industrie du jeu vidéo

Cette sanction établit un précédent dans l’industrie vidéoludique. Elle envoie un signal clair aux constructeurs sur leurs obligations d’information, particulièrement concernant les défauts techniques connus. L’amende de 35 millions d’euros, bien que modeste au regard des revenus de Nintendo sur la période, porte une charge symbolique forte.

La firme de Kyoto devra également publier un communiqué sur la page d’accueil de son site européen, garantissant une visibilité maximale à cette affaire. Cette mesure vise à informer directement les consommateurs et à restaurer la transparence dans la communication de l’entreprise.

L’acceptation de cette transaction pénale par Nintendo traduit une volonté de clore rapidement le dossier, évitant un procès potentiellement plus dommageable. Cette condamnation historique pourrait redéfinir les standards de responsabilité dans l’industrie technologique, établissant la transparence précoce comme un impératif commercial autant que juridique.