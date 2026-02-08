Retraite 2026 : la démarche méconnue qui peut vous offrir 2 années validées sans travailler

S’occuper d’un parent dépendant, ce n’est pas juste un geste de solidarité. En 2026, cette aide peut aussi jouer en votre faveur pour la retraite grâce à deux dispositifs pratiques. Il est même possible de valider des trimestres sans travailler. Mais comment transformer ce rôle d’aidant en avantage concret pour votre retraite ?

Valider un trimestre tous les 30 mois quand on aide un parent dépendant

Le premier dispositif, présenté sous le nom « 1 trimestre validé tous les 30 mois auprès d’un parent dépendant », permet à ceux qui accompagnent un adulte handicapé d’obtenir un trimestre de retraite pour chaque période de 30 mois d’assistance, explique le site CES de France. Plafond : 8 trimestres au maximum. Pour être éligible, l’adulte aidé doit avoir un taux d’incapacité reconnu de 80 %.

L’aide doit être régulière, non rémunérée et sans contrat de travail. Autre point pratique : plusieurs enfants peuvent se répartir la période d’aide, ce qui donne de la souplesse pour les familles. Ce bonus augmente la durée d’assurance, mais il ne décale pas la date de départ à la retraite ; en revanche, il aide à limiter la décote.

L’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des aidants

Depuis 2023, l’Assurance vieillesse des aidants permet aux aidants de personnes dépendantes d’être affiliés gratuitement à la retraite de base. Pour en profiter, il faut apporter une aide quotidienne et avoir des revenus modestes : environ 2 600 € par mois pour une personne seule.

L’État verse vos cotisations sur une base proche du SMIC, ce qui garantit la validation de trimestres même sans salaire perçu, similaire aux cotisations volontaires. Les démarches se font via la CAF ou la MSA, selon votre statut.

Récupérer des trimestres oubliés

Pas de panique si vous avez zappé des périodes : commencez par consulter votre relevé de carrière et repérer les « trimestres assimilés ». Rassemblez des justificatifs comme l’APA, la MDPH, des attestations ou des preuves de cohabitation, puis envoyez le tout en courrier recommandé à votre caisse de retraite.

Ces trimestres récupérés peuvent faire toute la différence pour atteindre le taux plein sans pénalité.