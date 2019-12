RSE : Hub One obtient la médaille d’or EcoVadis

Publié le: samedi 7 décembre 2019

Hub One, opérateur de technologies digitales pour les entreprises, a obtenu la médaille d’or EcoVadis pour sa performance RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). Avec une note de 74/100, le groupe dirigé par Guillaume de Lavallade améliore de 4 points son précédent rendement.

Hub One ne cesse de progresser au niveau de sa politique RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). L’opérateur de technologies digitales pour les entreprises a reçu la note de 74/100 dans la dernière notation d’EcoVadis. Ce qui lui vaut de remporter la médaille d’or de la structure.

21 critères RSE et 10 catégories d’achat passés au crible

EcoVadis est une plateforme d’évaluation de la performance sociale et environnementale des chaînes d’approvisionnement mondiales. Créé en 2007, elle permet aux entreprises d’apprécier la politique RSE de leurs fournisseurs dans le monde entier. La méthode d’évaluation repose sur 21 critères RSE, 10 catégories d’achat et 1500 questions réparties en trois thèmes. Le premier est l’environnement à travers l’empreinte écologique, la consommation d’énergie ou les émissions de gaz à effet de serre..). Le second volet, sociétal, englobe la santé, la sécurité, le travail des enfants et le respect de la diversité. L’éthique est le troisième thème, qui comprend la corruption ou les pratiques anti-concurrentielles.

Hub One promeut l’économie circulaire et les achats durables

La médaille d’or EcoVadis vient récompenser les actions sociétales et durables déployées par Hub One depuis de nombreuses années, notamment dans le domaine des Achats Responsables. En termes d’actions RSE, notons que l’opérateur de technologies digitales a mis en place, dès 2012, une charte des achats durables. C’est dans ce contexte qu’il est devenu signataire de la Charte des Relations Fournisseurs Responsables et membre de l’ObsAR (Observatoire des Achats Responsables). Hub One promeut en outre l’économie circulaire, via des achats de produits éco-recyclés par exemple, et les achats auprès du secteur protégé, dont le Taxi Solidaire et le nettoyage des locaux STPA.

La note EcoVadis renforce l’excellente évaluation du cabinet EthiFinance

Hub One s’assure surtout que ses partenaires partagent ses valeurs environnementales et éthiques. « Notre politique de Responsabilité Sociétale est essentielle pour nous et faisons le choix de collaborer avec des fournisseurs qui partagent nos valeurs » explique Guillaume de Lavallade, Directeur Général de Hub One. Il rappelle par ailleurs que l’obtention du label EcoVadis renforce l’excellente évaluation du cabinet EthiFinance, une agence indépendante de notation extra-financière, qui évalue la démarche RSE des entreprises et mesure leur niveau de maturité dans ce domaine. En 2018, le cabinet avait attribué à Hub One la note de 78/100, une progression de 8 points par rapport à 2016.