Hub One, un groupe engagé en matière de RSE

Publié le: mercredi 5 juin 2019

Le groupe Hub One, opérateur télécom d’entreprises, s’engage depuis plusieurs années en matière RSE. L’entreprise peut se targuer d’un bilan positif avec à son actif de nombreux accomplissements en faveur de d’actions liées à la protection de l’environnement, de l’achat responsable… Le tout sur fond de croissance accélérée de l’entreprise.

L’opérateur Télécom Hub One et son implication RSE

Hub One est le leader en France des solutions numériques et digitales apportées aux professionnels. Face aux enjeux environnementaux de notre époque, le groupe a souhaité responsabiliser l’ensemble de son tissu productif.

Entre 2017 et 2018, l’opérateur télécom d’entreprise a réduit de 1,6% sa consommation énergétique globale.

Afin de proposer des solutions adaptées, Hub One a choisi de placer l’organisation RSE au cœur de l’entreprise, sous la supervision d’un membre du Comité de direction. L’exécutif est donc directement investi dans la démarche de responsabilité du groupe, qui discute régulièrement avec la direction RH et RSE.

Depuis 2008, la politique RSE de Hub One fait aussi l’objet d’une évaluation bisannuelle par plusieurs cabinets indépendants, garantissant le suivi et la neutralité d’analyse. Son objectif est de favoriser la cohérence de la politique RSE du groupe et d’optimiser la pertinence des actions mises en place.

C’est dans cette logique que le groupe demande chaque année au cabinet EthiFinance (agence indépendante de notation extra-financière) de réaliser un audit sur sa démarche et son niveau de maturité RSE. En 2018, Hub One amélioré sa note RSE de huit point, avec une évaluation de 78/100 (contre 70/100 en 2017).

Une progression qui atteste des réalisations et des performances du groupe Hub One dans les domaines de la gouvernance d’entreprise, des ressources humaines, de l’environnement, de la relation à ses clients et à ses fournisseurs, et de son engagement vis-à-vis de la société civile

Quatre axes majeurs pour conduire la politique RSE

L’entreprise fait face à plusieurs enjeux qu’elle réunit autour de quatre axes :

Connecter les Hommes : Hub One place le bien-être de ses collaborateurs et des collaborateurs de ses entreprises clientes au cœur de sa démarche commerciale. Elle favorise la qualité de vie professionnelle.

Connecter la planète : la politique RSE du groupe induit un engagement environnemental empreint d’innovations structurelles, avec pour objectif, d’ici 2020, d’être neutre en carbone.

Connecter avec efficacité : elle souhaite déployer des solutions efficaces, fiables et à jours, afin que plus de 80% de ses clients soient satisfaits. En 2017, le taux de satisfaction annuel avait dépassé les 85%.

Connecter en tout sécurité : à l’aide de sa division Sysdream, qui réalise des audits et des formations en cybersécurité, le groupe souhaite devenir une figure de référence sur le marché français de la sécurité informatique. Il faut savoir qu’entre 2015 et 2016, le nombre de cyberattaques dans les entreprises a augmenté de 68%.

Des engagements qui couvrent l’ensemble des actions de l’entreprise

Pour appliquer en profondeur une politique RSE, qui intervient sur les plans écologiques, sociaux et économiques, Hub One a fait mener une étude de matérialité par le cabinet Utopies. Cette étude a eu pour objectif de mettre en évidence les enjeux RSE les plus importants et d’améliorer son impact sur les enjeux identifiés, tout en étant plus pertinent dans ses actions, et en conciliant innovation et différenciation. Cette étude permet aussi au groupe de mieux anticiper les tendances émergentes qui impacteront ses activités à l’avenir.

Après échanges entre le cabinet Utopies et les parties prenantes du groupe, il a été défini 16 engagements :