Au fil des débats sur l’école, la Suède a longtemps été vue comme une pionnière pour l’intégration du numérique dans les établissements. En 2009, le pays a fait le pari audacieux de remplacer les livres scolaires par des outils numériques, transformant les salles de classe en véritables hubs technologiques, explique Indian Defence Review. Mais quinze ans plus tard, face à des résultats mitigés et à des critiques grandissantes, la nation scandinave opère un virage. Avec un budget de 104 millions d’euros, la Suède décide de réintroduire des manuels imprimés dans ses écoles entre 2022 et 2025.

Le grand saut numérique : un pari ambitieux

L’objectif de départ de la stratégie numérique suédoise était simple : préparer les élèves à un monde axé sur la technologie, rendant l’apprentissage plus flexible, accessible et aligné sur la vie moderne. Les habitudes scolaires centrées sur le livre ont peu à peu changé. Au début de chaque cours, élèves et professeurs se connectaient à différents logiciels pour consulter les contenus pédagogiques, naviguant entre documents numériques et déposant leurs travaux en ligne. Les ordinateurs et tablettes sont ainsi devenus non plus des accessoires, mais des outils centraux de l’apprentissage.

Pourtant, ce grand bond vers la modernité n’a pas été exempt de critiques. Des inquiétudes ont vite émergé autour de la compréhension en lecture, de la concentration et des compétences en écriture. Les remarques des parents et des enseignants ont été renforcées par des rapports comme le « rapport UNN », qui signale des habitudes d’écriture affaiblies et une capacité d’attention réduite chez les jeunes.

Retour au papier : ce qu’a appris la Suède

Face à ces difficultés, le gouvernement suédois a pris un autre chemin. Le retour aux manuels papier vise à garantir à chaque élève un manuel imprimé pour chaque matière. Ce choix s’appuie sur l’idée que les supports imprimés favorisent une attention plus soutenue et limitent les distractions liées aux écrans. Les autorités éducatives reconnaissent avoir sous-estimé l’importance des méthodes d’apprentissage éprouvées et mettent désormais l’accent sur un équilibre entre numérique et tradition.

Les dispositifs électroniques, écrans, tablettes, ordinateurs, restent enrichissants, mais ils ont montré leurs limites. Les résultats attendus ne sont pas au rendez-vous, et la distraction provoquée par le numérique a poussé à revoir les pratiques pédagogiques. La réaffectation budgétaire décidée et les campagnes d’accompagnement mises en place dans les établissements montrent une volonté de repenser le rôle des technologies dans l’éducation.