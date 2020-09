Quel impact ont les indices RSE sur les performances financières des entreprises ?

Publié le: vendredi 4 septembre 2020

Trois auteurs ont récemment analysé l’impact des indices RSE sur les performances financières et boursières des entreprises. S’il semble qu’une démarche RSE exemplaire ne favorise pas directement le cours des actions ou le volume d’actions échangées, elle offre en revanche une visibilité à la marque. Les analystes financiers et les investisseurs s’y intéressent davantage, favorisant leur croissance et leur notoriété.

Certes, mettre en place une démarche RSE n’a pas forcément comme objectif prioritaire de booster les performances financières d’une entreprise. Elle peut correspondre, tout simplement, à un véritable choix de la direction, pour des raisons sociales, politiques ou écologiques, ou viser essentiellement à améliorer l’image de marque de l’entreprise.

Trois auteurs se penchent sur les liens entre RSE et performances financières des entreprises

Pour autant, compte tenu des sommes dépensées dans la RSE, la rentabilité financières de ces investissements peut se poser, au-delà des autres bénéfices d’une telle démarche. En effet, les 500 plus grandes entreprises du monde ont dépensé 20 milliards d’euros en RSE l’année dernière.

Trois analystes, Rodolphe Durand, Luc Paugam et Hervé Stolowy, ont récemment publié un article sur le sujet, analysé par nos confrères de The Conversation. Les trois auteurs se sont spécifiquement intéressé aux entreprises du Dow Jones Sustainability World Index (DJSI), le classement de durabilité international le plus connu. Cet indice regroupe les « meilleures élèves » mondiaux en terme de durabilité économique, environnementale et sociale.

Chaque année, des entreprises entrent dans ce classement, d’autres en sortent, certaines y demeurent. Les auteurs sont arrivés à la conclusion que ces mouvements n’ont pas d’impact significatif sur le cours de l’action des ces sociétés, ni sur le volume d’actions échangé, comparativement aux autres entreprises de la même industrie à la rentabilité similaire.

Pas d’impact direct sur les actions, mais une attention accru des analystes et investisseurs

En revanche, il s’avère que l’intégration ou le maintien dans le DJSI attire davantage l’attention des analystes financiers. Les entreprises à la démarche RSE forte et lisible génèrent donc davantage d’articles, et leurs actions sont davantage achetées par des investisseurs à long terme.

Cette recherche recoupe une enquête du CFE Institute, qui révélait qu’en 2017, 78 % des analystes prenaient en compte les performances environnementales, sociales et de gouvernance lors de décisions liées à l’investissement.

Qui plus est, depuis cette date, l’importance de ces questions a augmenté de manière exponentielle, notamment avec la crise climatique. Et tout porte à croire que la RSE sera un critère toujours plus crucial, et qu’elle pèsera de plus en plus dans les décisions d’analystes et d’investisseurs.