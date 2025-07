Pensions de retraite en France : pourquoi les inégalités se creusent ?

En 2022, le montant moyen des pensions de retraite en France s’élevait à 1 786 euros brut par mois, soit 1 662 euros net après prélèvements sociaux. Ces chiffres parlent d’eux-mêmes, mais ils cachent une réalité bien plus nuancée avec des différences notables d’un territoire à l’autre. Pour certains retraités, le montant est plutôt confortable, tandis que d’autres peinent à boucler leurs fins de mois. Cela met en lumière des inégalités sociales qui persistent dans tout le pays.

Les écarts territoriaux : quand carrière et démographie font la diff’

Les disparités entre départements s’expliquent par plusieurs facteurs comme la nature des parcours professionnels, le niveau des salaires, le taux d’emploi et la configuration démographique locale. Certains départements enregistrent ainsi des pensions bien plus faibles que la moyenne nationale, ce qui révèle un fossé économique intéressant à noter.

Prenons La Réunion : ici, la pension moyenne brute est de 1 189 euros par mois. Ce chiffre s’explique par un taux de chômage élevé et des carrières souvent interrompues ou incomplètes. De plus, les seniors réunionnais sont trois à quatre fois plus nombreux à vivre sous le seuil de pauvreté que leurs homologues de métropole.

En Guadeloupe, la pension moyenne brute se situe à 1 271 euros. Là aussi, l’instabilité professionnelle et le chômage sont très présents. Le taux de recours à l’Aide Sociale aux Personnes Âgées (ASPA) y atteint 21,9 %, alors qu’en métropole, il ne s’élève qu’à 3,7 %. Cette dépendance à l’ASPA montre bien que beaucoup de personnes n’arrivent pas à cumuler suffisamment de trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein.

Portraits économiques locaux : entre fermes et galères

Dans le département du Cantal, où les pensions moyennes brutes sont de 1 297 euros, l’économie tourne surtout autour de l’agriculture et de l’artisanat. Ces secteurs offrent généralement des revenus modestes, malgré un taux de chômage faible ; cependant, les cotisations versées restent limitées, ce qui se répercute directement sur les retraites.

La situation en Guyane est tout aussi complexe, avec une pension moyenne brute de 1 318 euros. L’économie y est en plein développement, mais reste marquée par d’importantes inégalités sociales et un chômage élevé, ce qui entraîne des défis financiers. Les emplois peu qualifiés ou informels entraînent régulièrement des périodes où les cotisations ne sont pas versées.

Dans la Creuse, la pension moyenne brute atteint 1 319 euros. Ici, l’économie locale, qui repose également sur l’agriculture et l’artisanat, peine à démarrer. Des salaires historiquement bas associés à une population vieillissante accentuent le déséquilibre observé.

Diversité des parcours pro : ce qui se traduit directement sur les retraites

Le département du Tarn-et-Garonne affiche une pension moyenne brute de 1 325 euros. Dans cette région, beaucoup de personnes ont des revenus modestes, souvent issus d’emplois saisonniers ou à temps partiel, avec des périodes d’inactivité régulières. Même si le coût de la vie est plus abordable ici, de nombreux retraités doivent se débrouiller avec un budget serré.

Enfin, dans le Lot-et-Garonne, où la pension moyenne brute est fixée à 1 339 euros, on constate une forte présence d’emplois peu qualifiés et faiblement rémunérés. Même si les carrières peuvent être régulières, elles ne sont pas valorisées économiquement. On y compte aussi une part importante de travailleurs indépendants ou d’exploitants agricoles, ce qui contribue à une situation financière souvent tendue.

Cette diversité dans le montant des pensions démontre bien les disparités économiques d’un territoire à l’autre et invite à réfléchir sur l’équilibre du dispositif actuel de retraite. En comprenant mieux ces réalités locales variées, il devient possible d’imaginer des solutions adaptées pour qu’un maximum de Français puisse profiter d’une retraite décente.