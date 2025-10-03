Retraités : si votre pension d’octobre change, voici la raison

Les retraités français ont remarqué des différences dans le versement de leurs pensions pour octobre 2025, ce qui a vite fait monter les questions. Environ 14 millions de retraités ont reçu leur virement dès le mercredi 1er octobre. Cette particularité par rapport aux mois antérieurs s’explique par des ajustements fiscaux plutôt que par une erreur de paiement. Pour les retraités, comprendre ces changements permet d’organiser au mieux leur budget et de prévoir comment les impôts vont se répartir.

le mode de fonctionnement des virements d’octobre 2025

Les virements de la mois d’octobre se distinguent grâce à plusieurs nouveautés. Le versement complémentaire de l’Agirc-Arrco ainsi que celui du régime général doit intervenir le jeudi 9 octobre. Ces ajustements font suite aux modifications du prélèvement à la source introduites dès septembre.

À partir de cette période, les sommes versées en octobre correspondent notamment à celles prévues pour septembre, avec les nouvelles règles fiscales en application. Les retraités doivent donc rester vigilants face à ces modifications qui peuvent faire varier leur revenu net.

Ces différences ne sont pas dues à des erreurs administratives. Elles résultent bien d’ajustements liés à la déclaration de revenus réalisée au printemps 2025. Chaque retraité a en effet déclaré ses revenus pour l’année 2024, ce qui a permis aux services fiscaux de recalculer l’impôt à payer pour 2025.

En conséquence, le taux du prélèvement à la source transmis aux caisses de retraite a pu être révisé en fonction de l’évolution des revenus. Dès lors, toute variation dans les revenus déclarés peut modifier le taux appliqué et ainsi faire fluctuer le montant net perçu par chacun.

comment fonctionnent ces ajustements fiscaux ?

Deux éléments principaux expliquent les révisions effectuées. D’abord, la révision annuelle du taux de prélèvement à partir de la déclaration de revenus peut modifier notablement le montant prélevé chaque mois. Cette mise à jour tient compte des revenus déclarés et ajuste automatiquement le taux.

Ensuite, depuis le 1er septembre, les couples mariés ou pacsés soumis à une imposition commune voient leur calcul changer. Le fisc applique désormais un taux distinct pour chaque conjoint, basé sur leurs revenus individuels, au lieu d’utiliser le taux commun pour tout le foyer. Ce changement peut ainsi faire grimper le taux pour celui qui touche la pension la plus élevée, tandis que celui de l’autre pourrait baisser, voire tomber à zéro.

quelles solutions pour les retraités ?

Les couples qui préfèrent continuer à être imposés avec un taux commun peuvent le demander facilement en ligne. En se rendant sur leur espace personnel sur le site impots.gouv.fr et en utilisant le service « gérer mon prélèvement à la source », ils pourront retrouver l’option de répartition antérieure et éviter ainsi des divergences trop marquées entre les conjoints.

Cette démarche offre aux retraités la possibilité de mieux maîtriser leur situation fiscale et d’adapter leur stratégie financière face aux nouvelles règles appliquées. En restant bien informés et en tirant parti des outils proposés par l’administration fiscale, ils pourront naviguer sereinement dans ce paysage qui change et gérer au mieux leurs ressources financières.