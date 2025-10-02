CSG sur les retraites : les seuils revus pour 2026, êtes-vous concerné ?

À partir de 2026, les retraités français vont devoir tenir compte de nouveaux plafonds de revenus pour bénéficier d’une exonération totale ou partielle de la Contribution sociale généralisée (CSG) sur leurs pensions. Ces ajustements, révisés en fonction d’une inflation moyenne enregistrée en 2024, entraînent une revalorisation des seuils de 2 % et auront des répercussions directes sur le pouvoir d’achat des retraités.

Comprendre la CSG et ses répercussions

La CSG est une contribution obligatoire prélevée sur la plupart des pensions de retraite en France, que ce soit pour les régimes de base ou pour les régimes complémentaires comme l’Agirc-Arrco. Selon le revenu fiscal de référence (RFR) de chacun, on retrouve trois taux : un taux réduit à 3,8 %, un taux intermédiaire à 6,6 % et un taux normal à 8,3 %. Ces taux conditionnent le montant prélevé et, par là même, le revenu net que perçoivent les retraités.

Les plafonds fixant l’exonération totale se situent à 13 073 euros annuels pour une personne seule et à 20 053 euros pour un couple possédant deux parts fiscales. Ces seuils ont été ajustés pour tenir compte d’une inflation moyenne constatée en 2024. Par ailleurs, pour profiter d’un taux réduit, les célibataires ne doivent pas dépasser un RFR de 26 522 euros, tandis que ce plafond est fixé à 40 684 euros pour les couples.

Modalités de mise en application et précautions à prendre

L’entrée en vigueur de ces nouveaux plafonds sera actée lors du budget 2026. Le projet de loi de finances, qui doit être présenté avant le 7 octobre lors d’un conseil des ministres dirigé par le Premier ministre actuel, Sébastien Lecornu, succède aux débats du précédent gouvernement qui envisageait un gel des pensions.

Pour ceux dont le taux de CSG reste inchangé, aucune démarche particulière n’est requise puisque les caisses de retraite ajusteront automatiquement la situation à partir des informations fiscales disponibles. En revanche, si un retraité se rapproche d’un nouveau seuil, il faut savoir que la modification ne prendra effet qu’après deux années consécutives de dépassement, ce qui pourrait avoir un impact sur votre retraite.

Astuces pratiques pour les retraités

Il est conseillé aux retraités de garder un œil sur l’évolution de leur RFR sur deux années d’affilée pour anticiper tout ajustement. Cette surveillance permet d’éviter les mauvaises surprises et d’être mieux préparé face aux fluctuations de revenus, puisque la règle des deux années consécutives est appliquée.

Les ajustements se basent sur les chiffres d’inflation de 2024, qui s’établissent à 2 %. L’avis d’imposition, attendu à l’été 2025 et fondé sur les revenus de l’année précédente, jouera également un rôle déterminant dans cette réévaluation.

Ces mesures illustrent la volonté de l’État d’adapter sa réforme des retraites aux réalités économiques tout en préservant le pouvoir d’achat des retraités. En restant vigilant et bien informé, chaque retraité peut s’organiser au mieux pour optimiser sa situation financière dans ce climat en constante évolution, évitant ainsi une chute des pensions.