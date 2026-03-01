Les écouteurs Bluetooth vous grillent-ils le cerveau ? Cet expert alerte

Dans un monde où la technologie est partout, les écouteurs Bluetooth sont devenus un accessoire quasi indispensable pour beaucoup. Mais des questions se posent sur leurs effets possibles sur la santé, notamment à propos de l’exposition aux ondes. Le site espagnol MeriStation, spécialisé dans les jeux vidéo et le divertissement, a récemment abordé le sujet et rappelle qu’il vaut mieux comprendre ce que dit la science plutôt que de céder aux peurs.

Ondes et énergie : comment ça fonctionne

Le médecin connu Patricio Ochoa, spécialiste de la longévité, a expliqué qu’une comparaison souvent partagée, présenter les écouteurs Bluetooth comme un « micro‑ondes sur la tête », est exagérée. Ochoa est décrit comme une voix rassurante dans ce débat et précise que, même si les deux appareils utilisent des ondes de la même famille, l’énergie mise en jeu est très différente.

Il le dit clairement : « Un écouteur utilise des quantités minuscules d’énergie, si faibles qu’elles ne peuvent pas chauffer ton cerveau, endommager des neurones ni altérer des cellules ». Des mesures scientifiques viennent appuyer cette affirmation en montrant que les niveaux d’énergie des écouteurs Bluetooth sont insuffisants pour causer ce type de dommages.

Ce que disent les scientifiques et les options possibles

Pour Ochoa, et selon les références scientifiques citées, le risque lié à l’utilisation de ces appareils n’est pas nul mais il est extrêmement faible. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) ainsi que plusieurs revues scientifiques récentes n’ont trouvé aucune preuve solide de lésions cérébrales ou d’une augmentation du risque de cancer liée à l’usage de ces technologies.

Toutefois, pour celles et ceux qui restent anxieux à propos de ces technologies, Ochoa propose une alternative simple et rassurante : « Utiliser le câble, c’est aussi bien ». Revenir à des écouteurs filaires reste donc une option valable pour les personnes qui préfèrent limiter l’exposition (ou simplement se sentir plus tranquilles).