Un escape game pour sensibiliser à la préservation de l’environnement

Publié le: dimanche 29 août 2021

L’association G-Addiction propose un escape game pour sensibiliser les joueurs à la mise en œuvre d’un développement durable et à la protection de l’environnement.

Depuis 10 ans, l’association niçoise G-Addiction propose des escape games alternatifs partout en France afin de promouvoir des sujets sociaux, solidaires et environnementaux tels que l’engagement citoyen, notamment des jeunes autour de grandes causes d’intérêt général et de grands enjeux actuels.

Parmi ces derniers on retrouve notamment la mise en avant de l’égalité hommes-femmes, la lutte contre les violences faites aux femmes, la prévention santé, la sécurité routière ou encore le développement durable et la protection de l’environnement.

Par ce biais, l’association compte se servir d’un jeu ludique et interactif pour faire de la prévention autrement.

L’association a démarré avec la création d’un escape game traitant des dangers de la route qui a bénéficié à plus de 4 000 jeunes et décroché par la suite du Prix National de l’innovation sécurité routière décernée par le Ministère français de l’Intérieur.

Cette fois-ci G-Addiction innove de nouveau avec un « Escape Game de l’environnement : biodiversité et changement climatique » qui a été présenté à Grasse en fin d’année dernière.

L’objectif est ici de former les jeunes aux bons comportements à adopter, aux écogestes citoyens de manière amusante, participative et originale.

Le jeu fait évoluer ses participants en tant que chercheurs missionnés par l’ONU pour constater les causes et conséquences du changement climatique.

En une heure, ils évoluent au sein de 6 salles mystères, sont chargés de collecter des indices, ouvrir des coffres ou encore décrypter des énigmes afin de déceler les grands enjeux environnementaux.