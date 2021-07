Des législateurs américains fustigent Coca-Cola, Visa et d’autres sponsors des Jeux olympiques de Pékin 2022

Publié le: jeudi 29 juillet 2021

Un panel bipartite du Congrès américain a fustigé les entreprises sponsors américaines des Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin, dont Coca-Cola, Visa Inc et Airbnb, les accusant de faire passer leurs bénéfices avant les accusations de génocide en Chine.

Le représentant républicain Chris Smith a déclaré lors d’une audition de la Commission exécutive du Congrès sur la Chine que les sponsors devaient concilier leur « engagement ostensible en faveur des droits de l’homme » avec le subventionnement de Jeux olympiques où le pays hôte « commet activement des violations des droits de l’homme ».

Chris Smith a demandé à chacun des dirigeants représentant Airbnb, Coca-Cola, Intel, Visa et Procter & Gamble si les Jeux olympiques de Pékin devraient être déplacés ou reportés en raison de préoccupations concernant les violations des droits humains. Tous ont refusé de donner leur avis ou ont déclaré qu’ils n’avaient aucune responsabilité dans le choix du site.

“Nous ne prenons pas de décisions sur ces sites d’accueil. Nous soutenons et suivons les athlètes partout où ils concourent“, a déclaré Paul Lalli, vice-président mondial de Coca-Cola pour les droits de l’homme.

Interrogé sur la détermination du gouvernement américain de démontrer que la Chine commettrait un génocide contre les Ouïghours et d’autres groupes minoritaires musulmans, seul Steve Rodgers, vice-président exécutif et avocat général d’Intel, a déclaré qu’il le croyait.

“J’ai lu le rapport du département d’État. Je l’ai étudié et je crois à ses conclusions“, a déclaré Steve Rodgers, faisant l’éloge du sénateur républicain Tom Cotton pour sa “réponse directe“.

Une accusation démentie par la Chine

D’autres dirigeants ont déclaré qu’ils respectaient les conclusions du gouvernement américain, mais ne se prononceraient pas sur la question.

Les dirigeants représentent les cinq entreprises américaines qui ont des engagements de parrainage tout au long des Jeux de Pékin dans le cadre du programme officiel des partenaires olympiques.

Des groupes de défense des droits, des chercheurs, d’anciens résidents et certains législateurs et responsables occidentaux affirment que les autorités chinoises ont facilité le travail forcé en détenant environ un million de Ouïghours et d’autres minorités principalement musulmanes dans des camps depuis 2016.

L’administration du président Joe Biden a souscrit à l’accusation de l’ancienne administration Trump selon laquelle les camps de détention et autres abus constituaient un génocide.

La Chine nie avoir commis des actes répréhensibles, affirmant avoir mis en place des centres de formation professionnelle pour lutter contre l’extrémisme.

Liu Pengyu, porte-parole de l’ambassade de Chine à Washington, a déclaré que la commission était “obsédée par toutes sortes de mensonges pour vilipender la Chine” et que la Chine avait toute confiance qu’elle accueillerait un événement olympique exceptionnel.

Une attitude jugée « honteuse »

Tom Cotton a qualifié le témoignage des dirigeants à l’audience de « pathétique et honteux ».

« De toute évidence, chacun d’entre vous, à l’exception de M. Rodgers, a été envoyé ici avec l’ordre de ne rien dire qui puisse offenser le Parti communiste chinois », a-t-il dit.

Le représentant démocrate Tom Malinowski a reproché à David Holyoke, responsable du partenariat pour les Jeux olympiques et paralympiques d’Airbnb, de ne pas s’être exprimé plus ouvertement sur les critiques envers le gouvernement chinois selon lequel il aurait empêché les Ouïghours et les Tibétains d’obtenir des passeports et des cartes d’identité qui leur permettraient de voyager librement et de s’enregistrer dans les hôtels.

“En Chine, nous sommes tenus de respecter les lois et réglementations locales“, a déclaré Holyoke, ajoutant que “les droits de l’homme sont au cœur de nos valeurs“.

“Vous vous dégagez complètement de la responsabilité d’être complice d’une discrimination abjecte“, a déclaré Tom Malinowski.

Interrogé à plusieurs reprises par Tom Malinowski si Coca-Cola condamnerait spécifiquement tout abus du gouvernement chinois contre les Ouïghours, Paul Lalli a déclaré sans mentionner la Chine : “Nous respectons tous les droits de l’homme“.

Tom Malinowski a noté que Coca-Cola était prêt à se lancer dans la politique américaine et à condamner les restrictions du droit de vote dans son État d’origine, la Géorgie, mais ne critiquerait pas le gouvernement chinois.

“Vous avez plus peur d’eux que vous n’avez pas peur des critiques aux États-Unis. Je pense que c’est honteux“, a déclaré Tom Malinowski à Paul Lalli, ajoutant qu’il était “absolument clair” que l’entreprise a refusé de critiquer Pékin de peur que cela nuise à ses profits en Chine.