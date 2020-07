Décathlon se lance dans l’économie de la fonctionnalité

Publié le: mercredi 29 juillet 2020

Décathlon a décidé de s’approprier l’un d’un pilier de l’économie circulaire, l’économie de la fonctionnalité. Ce dispositif permet de louer un service, au lieu d’acheter le bien dont on a l’utilité. A la clé : diminution des frais pour le consommateur et impact environnemental grâce à l’éco-conception des produits.

Luc Teerlinck, responsable de l’innovation au sein de Décathlon, est à l’origine de ce projet baptisé We Play Circular. « Si nous entrons dans une dynamique d’utilisation de nos produits plutôt que d’achat en vue d’en devenir propriétaire, nous entrons dans une dynamique de contrôle pour toutes les parties prenantes », a-t-il déclaré à la RTBF.

Décathlon va donc tout miser sur la durabilité de ses produits. Elle va étendre les garanties et proposer des produits éco-conçus.

Cette stratégie permettra aux produits d’être loués plus longtemps, augmentant par la même occasion la rentabilité économique par rapport à une vente.

Décathlon espère à travers cette politique réduire in fine le prix des locations tout en les incitant à produire de plus en plus durable. « C’est vraiment une formule magique : plus nous produisons de qualité, plus les prix baissent ».

A titre d’exemple, une toile de tente pour 4 personnes est affichée à 300 € à la vente. Les premiers loueurs paieront 50 € le premier mois puis 21,43 € du deuxième au sixième mois. La location sera alors dégressive jusqu’à ce que le matériel soit totalement amorti. Il sera alors possible de la louer pour 10 € le premier mois puis 4,29 € du deuxième au sixième mois.

Une offre que Décathlon entend développer à partir de 2021, en s’appuyant sur son expérience de la location de vélos, lancée il y a quelques mois. De quoi multiplier les expériences sportives sans se ruiner.