La directrice de l’OMC met en garde contre un retrait du commerce mondial

Publié le: jeudi 28 avril 2022

La fragmentation de l’économie mondiale et un retrait du commerce mondial rendraient les pays plus vulnérables aux chocs de production résultant de catastrophes naturelles et d’épidémies de maladies mortelles, a déclaré le chef de l’Organisation mondiale du commerce.

La directrice générale de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a déclaré lors d’un événement organisé par le Conseil national du commerce extérieur que les économistes estimaient qu’une fragmentation de l’économie mondiale pourrait réduire le produit intérieur brut mondial de 5 % à long terme.

Elle a déclaré que ces pertes seraient aggravées par des coûts de transactions plus élevés et une détresse de la balance des paiements. Cela rendrait également beaucoup plus difficile la résolution de problèmes tels que le changement climatique ou la stabilisation des marchés mondiaux des aliments et des engrais qui ont été gravement perturbés par la guerre en Ukraine.