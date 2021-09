Le groupe de luxe Kering abandonne complètement la fourrure

Publié le: lundi 27 septembre 2021

Le groupe français Kering cessera d’utiliser des fourrures animales dans toutes ses collections, rejoignant une liste croissante de maisons de couture de luxe qui répondent aux demandes des clients en matière de vêtements et d’accessoires éthiques et durables.

Cette décision intervient quatre ans après que sa marque vedette Gucci a annoncé qu’elle renoncerait à la fourrure. Un certain nombre de maisons de mode ont emboîté le pas, dont l’italien Prada, Burberry et le spécialiste des vêtements d’extérieur Canada Goose, qui avait été critiqué pour son utilisation de fourrure de coyote.

Dans le but de former les futures générations de clients de luxe, les marques de mode ont redoublé d’efforts pour peaufiner leurs références en matière de développement durable avec des acheteurs plus jeunes et soucieux de l’environnement.

À partir des collections de l’automne 2022, aucune des maisons du groupe n’utilisera de fourrure, selon le communiqué.

« Le moment est venu de franchir une nouvelle étape en mettant fin à l’utilisation de la fourrure dans toutes nos collections. Le monde a changé, ainsi que nos clients, et le luxe doit naturellement s’adapter à cela », s’est réjoui François-Henri Pinault, Président-directeur général de Kering.

Une pression accrue sur les maisons encore récalcitrantes

Alors que les maisons du groupe, qui comprennent Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Brioni et Saint Laurent, ont progressivement supprimé la fourrure ces dernières années, l’interdiction à l’échelle du groupe ferme la porte à son utilisation future, même en cas de changement en direction créative.

Le plus grand rival de Kering, LVMH laisse quant à elle la décision sur l’utilisation de la fourrure à ses directeurs créatifs.

Bien que les manteaux entièrement faits de fourrure soient tombés en désuétude ces dernières années, ils ont continué à être utilisés comme garniture ou dans des sacs à main de luxe.

Des images d’abattages massifs de visons infectés par le coronavirus au Danemark au plus fort de la pandémie ont suscité un tollé général et des demandes accrues d’interdire l’utilisation de produits d’origine animale dans l’industrie de la mode.

“L’annonce est un coup dur pour le déclin du commerce de la fourrure et met la pression sur les quelques marques de mode restantes qui continuent de vendre de la fourrure pour qu’elles emboîtent le pas“, a déclaré la Humane Society.