Le changement climatique bientôt dans les programmes scolaires

Publié le: jeudi 27 mai 2021

Les organismes internationaux et les groupes de pression demandent que les études sur le changement climatique fassent partie du programme scolaire dans le monde entier, affirmant que l’étape est vitale pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, l’UNESCO, a déclaré ce mois-ci que les études environnementales devraient être un enseignement standard dans tous les pays d’ici 2025.

Cela peut sembler un objectif ambitieux, mais certains lobbies environnementaux et politiciens le juge encore trop timide.

« Sans des progrès plus rapides dans le domaine de l’éducation, il n’y aura aucune chance d’atteindre l’objectif de zéro émission nette de carbone d’ici 2050 », a déclaré le législateur italien Lorenzo Fioramonti, ancien ministre de l’Éducation.

Plusieurs pays ont tenté l’expérience

Lorenzo Fioramonti a défendu une loi qui, en 2020, a fait de l’Italie le premier pays au monde à rendre l’étude du climat obligatoire dans les écoles, mais il admet que sa mise en pratique en classe a été inégale.

Il a démissionné peu de temps après l’adoption de la loi et n’a donc pas été en mesure de superviser son application, tandis que l’urgence COVID-19 a laissé les écoles italiennes se démener pour enseigner le programme habituel, sans parler d’introduire des innovations.

La Nouvelle-Zélande a depuis introduit des études sur le changement climatique dans son programme d’enseignement secondaire, et d’autres pays comme l’Argentine et le Mexique ont pris des mesures préliminaires pour emboîter le pas.

La Brookings Institution, un groupe de réflexion américain, a appelé à des projets d’action climatique dans toutes les écoles d’ici 2025.

Il a déclaré dans un rapport que les changements de comportement des consommateurs qui en découleraient pourraient avoir un impact plus important sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone d’ici 2050 que celui de l’investissement dans les éoliennes et l’énergie solaire.

La Grande-Bretagne et l’Italie érigées en leaders de cette application

En Grande-Bretagne, l’ancien ministre de l’éducation, Jim Knight, du parti travailliste de l’opposition, a présenté un projet de loi appelant à une « éducation à la citoyenneté durable », y compris le changement climatique, pour qu’elle fasse partie du programme scolaire de base à partir de 2023.

La Grande-Bretagne, en tant que président annuel du Groupe des sept pays riches, et l’Italie, qui dirige le G20 au sens large, ont un rôle potentiellement clé dans la promotion de l’agenda sur l’éducation au changement climatique. Ensemble, ils organisent la conférence des Nations Unies sur le changement climatique connue sous le nom de COP26, qui se tiendra à Glasgow en novembre.

« Si nous voulons faire les changements dans la consommation d’énergie, les transports et les choix alimentaires dont nous avons besoin pour atteindre notre objectif de zéro carbone, alors le meilleur endroit pour commencer est dans les écoles », a déclaré Jim Knight.

Les partis verts et les groupes de lobbying ont également fait pression sur le G20 pour qu’il adopte un engagement en faveur de l’enseignement obligatoire du changement climatique lorsque les ministres de l’Éducation des pays membres se réunissent à Catane, en Sicile, le 22 juin.

Lorenzo Fioramonti, qui fait partie d’un groupe d’anciens ministres et d’organisations non gouvernementales à l’origine de l’effort, a déclaré avoir eu « de bons retours de la part d’un certain nombre de pays, dont l’Italie ».