Hub One : une politique RSE à 360°

Publié le: jeudi 27 février 2020

Face aux enjeux sociaux et environnementaux, Hub One s’est engagé, depuis plusieurs années, à responsabiliser l’ensemble de son tissu productif. Pour ce faire, l’opérateur télécom d’entreprises a mis en place une véritable politique RSE, qui repose sur 16 engagements clés couvrant l’intégralité de 20 enjeux identifiés lors d’une analyse de matérialité en 2017.

Régulièrement évalué par des cabinets indépendants

Afin de proposer des solutions adaptées aux enjeux environnementaux actuels, Hub One a choisi d’adopter une politique RSE qui concerne à la fois l’entreprise et ses partenaires. Cette approche à 360° a fait l’objet d’une évaluation bisannuelle par plusieurs cabinets indépendants, garantissant le suivi et la neutralité d’analyse.

C’est dans ce cadre que le cabinet EthiFinance (agence indépendante de notation extra-financière) réalise chaque année, à la demande de l’entreprise, un audit sur sa démarche et son niveau de maturité RSE. En 2018, Hub One améliorait sa note RSE de huit points, avec une évaluation de 78/100 (contre 70/100 en 2017).

Cette progression atteste des réalisations et des performances du groupe dans les domaines de la gouvernance d’entreprise, des ressources humaines, de l’environnement, de la relation à ses clients et à ses fournisseurs, et de son engagement vis-à-vis de la société civile.

Hub One a identifié 16 engagements RSE

Pour mettre en place sa politique RSE, qui intervient sur les plans écologiques, sociaux et économiques, Hub One a fait mener une étude de matérialité par le cabinet Utopies. Cette étude vise à dresser les enjeux RSE les plus importants et améliorer son impact sur les enjeux identifiés, tout en étant plus pertinent dans ses actions, et en conciliant innovation et différenciation. Hub One peut ainsi mieux anticiper les tendances émergentes qui impacteront ses activités à l’avenir.

Parmi les 16 engagements relevés par le cabinet Utopies, citons : l’environnement, les émissions de GES de l’entreprise, la consommation énergétique des Data center, les achats responsables (dont « Droits de l’Homme »), l’engagement sociétal de l’entreprise, l’Ethique des affaires, ainsi que l’E-waste, économie circulaire, écoconception et Green IT.

Des solutions clé en main pour toute la chaîne logistique

Dans ce contexte, Hub One se positionne comme fournisseur de solutions permettant aux entreprises de travailler dans le respect de l’environnement et la maîtrise de leurs pollutions. Le groupe accompagne par exemple ses partenaires dans leur stratégie de réduction de coûts à travers des solutions de visio-conférences permettant de limiter les déplacements des collaborateurs et diminuant ainsi l’empreinte carbone de leur entreprise.

Hub One propose également des solutions clé en main pour toute la chaîne logistique. Ces technologies (traçabilité par code-barres et RFID, infrastructures de gestion de flottes de terminaux mobiles) permettent à ses clients d’améliorer leur productivité, tout en réduisant l’empreinte carbone liée à leurs process métiers (transport à l’entrepôt, expédition et la livraison).

L’éco-conception inscrit dans l’ADN de Hub One

L’opérateur télécom s’engage en outre, en partenariat avec les constructeurs, à développer l’éco-conception pour améliorer la performance environnementale des produits sur l’ensemble du cycle de vie. Cette démarche vise à intégrer l’environnement dès la phase de conception des produits, qu’il s’agisse de biens ou de services.

Notons enfin que Hub One travaille à limiter les consommations d’énergie des réseaux et des bâtiments et réduire les émissions de CO² liées à la flotte de véhicules et aux déplacements professionnels. Pour cela, le groupe a mis en place des indicateurs lui permettant de voir les progrès accomplis dans le domaine de l’énergie.