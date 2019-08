Juillet 2019 : record de chaleur battu

Publié le: lundi 26 août 2019

Il a fait très chaud en juillet dernier. A tel point que 14 pays ont battu leurs records nationaux de températures élevées. Un pic météorologique qui n’est pas sans incidence sur la consommation mondiale d’électricité. Elle aussi a connu un pic élevé en juillet dernier.

Quatorze : c’est le nombre de pays qui ont égalé ou dépassé leurs records de températures cet été. A tel point que le mois de juillet 2019 est déjà considéré comme le mois le plus chaud jamais mesuré dans le monde. Cette tendance à une forte hausse est largement due aux épisodes de canicule qui ont frappé plusieurs pays, notamment en Europe où les températures se sont envolées.

Concrètement, l’institut Copernicus a analysé les données des différents pays. Il en ressort que la température mondiale en juillet 2019 a connu une hausse de 0,04°C. C’est plus que le précédent record, qui datait de juillet 2016.

La hausse des températures et la manque d’eau ont eu de nombreux effets. Dans certains pays, la vague de chaleur a été mortelle. Ce fut le cas aux Pays-Bas, où on compte 400 décès imputés à la canicule. De son côté, la France a été frappée par le manque d’eau. 83 département sont encore concernés par les mesures de restriction de l’eau.

Mais surtout, la vague de chaleur a impacté la consommation électrique. Pour se rafraîchir grâce aux climatiseurs et aux ventilateurs, les foyers français ont consommé plus d’électricité. Le pic de consommation a été atteint le 22 juillet, avec 59 715 mégawatts consommés selon RTE, le gestionnaire du réseau. Un record qui dépasse le pic précédent enregistré en 2017, et qui s’élevait à 59 500 mégawatts.