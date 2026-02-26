Omar Harfouch joue la carte américaine avec son Concerto pour la Paix et une visite à la maison blanche

Le 21 février, Omar Harfouch a donné une nouvelle impulsion internationale à son Concerto pour la Paix en se produisant à Mar-a-Lago, la résidence floridienne de Donald Trump.

Le 21 février, Omar Harfouch a donné une nouvelle impulsion internationale à son Concerto pour la Paix en se produisant à Mar-a-Lago, la résidence floridienne de Donald Trump. Devant un parterre d’invités triés sur le volet issus du monde des affaires, de la culture et de la diplomatie, le pianiste a offert une prestation saluée pour sa dimension artistique autant que pour le message qu’elle entend porter.

La soirée, orchestrée par Katie Zacharia, responsable des affaires publiques du gouvernement américain, a réuni plusieurs figures connues, dont Caitlyn Jenner et l’artiste Romero Britto. L’événement a rapidement pris l’allure d’un rendez-vous mondain d’envergure, mêlant réseaux d’influence et diplomatie culturelle autour de l’œuvre du compositeur.

Fidèle à la ligne qu’il défend depuis plusieurs années, Omar Harfouch continue de promouvoir la musique comme langage universel capable de rapprocher les peuples. Le choix de Mar-a-Lago, lieu régulièrement associé aux grandes rencontres politiques et économiques, a contribué à renforcer la portée symbolique de cette étape américaine.

Dans la continuité de ce déplacement, le musicien s’est rendu à la Maison-Blanche, une visite qu’il a lui-même qualifiée sur Instagram de « moment de profonde émotion ». La découverte du Bureau Ovale du président Trump a constitué, selon lui, un temps fort de cette séquence outre-Atlantique.

Autorisé également à accéder à la Situation Room, centre névralgique des décisions stratégiques américaines, Omar Harfouch a insisté sur le poids historique du lieu. Le pianiste affirme vouloir poursuivre la diffusion de son Concerto pour la Paix à l’international, dans un contexte mondial qu’il estime particulièrement tendu.

