Candriam lance un fonds basé sur les objectifs de développement durable de l’ONU

Publié le: mercredi 26 janvier 2022

Candriam a lancé le Candriam Sustainable Bond Impact Fund, un compartiment de la SICAV luxembourgeoise Candriam Sustainable, qui gère environ 18 milliards d’euros d’actifs.

Le gestionnaire multi-actifs se basera sur chacun des objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD) pour investir dans des émissions obligataires qui soutiennent la transition vers une économie à faible émission de carbone ou pour améliorer les disparités sociales.

Le sous-fonds utilisera une approche de sélection interne propriétaire avancée qui fournit une évaluation approfondie de la qualité ESG (économique, sociale et de gouvernance) de l’émetteur et examine comment le produit de l’émission financera des projets sous-jacents alignés sur les ODD des Nations Unies.

Selon la société, le financement d’une dette durable doit être lié à la fois à la crédibilité de l’émetteur sur les engagements ESG ainsi qu’à son profil de solvabilité, indiquent les responsables des obligations mondiales, Céline Deroux, stratège obligataire senior et Nicolas Forest, responsable mondial de la gestion obligataire.

Contribution positive au développement durable mondial

Le fonds comprendra un ratio minimum de 75 % d’obligations durables pour contribuer positivement aux ODD des Nations Unies. En attendant, 10 % des frais de gestion nets seront reversés à des organisations spécifiques soutenant des projets verts ou sociaux.

Nicolas Forest a déclaré que le marché obligataire durable est en croissance rapide et de plus en plus diversifié. « En abordant directement les ODD des Nations Unies avec cette nouvelle stratégie, nous sommes en mesure de cibler l’ensemble des problèmes de société, en fournissant des apports financiers à des initiatives spécifiques qui apporteront une contribution matérielle et positive au développement durable mondial », a-t-il déclaré.

Le fonds a été enregistré pour la distribution au Luxembourg, en Autriche, en Allemagne, en Espagne, en France, au Royaume-Uni, en Italie, en Suisse et aux Pays-Bas.