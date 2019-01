Une boutique en ligne qui garantit à vie ses produits

Publié le: vendredi 25 janvier 2019

Auteur et fondatrice du site internet BuyMeOnce, Tara Button était une accro du shopping jusqu’à ce qu’on lui offre le jour de ses 30 ans une cocotte Le Creuset. Depuis, elle a changé son mode de consommation.

Tara Button déplore que « nos vies soient remplies de choses qui nous laissent tomber, font exploser notre niveau de stress et vident nos comptes en banque. » Des bas aux ciseaux, en passant par les smartphones, sa mission est de trouver des objets si durables que vous n’aurez à priori pas besoin de les renouveler.

Les publicitaires nous font consommer toujours plus

Mais selon l’auto entrepreneur, il est de prime abord nécessaire de changer notre état d’esprit, en arrêtant de se tourner vers des achats « jetables » de qualité médiocre et en se tournant vers nouvelle façon de penser qu’elle identifie comme plus durable.

Les messages publicitaires nous sommant de consommer toujours plus, elle en a l’habitude. En tant qu’ancienne publicitaire, elle connaît les rouages pour faire consommer toujours plus.

« La clé de la réussite consiste à prendre du recul et à réfléchir à ce que vous voulez que votre vie soit, à la manière dont vous voulez dépenser votre argent, quelles sont vos priorités. Il s’agit de connaître vos goûts pour que vous puissiez avoir confiance en vos choix. »

Un produit indémodable

Tara Button a lancé le site Internet BuyMeOnce en 2015. Il fonctionne comme n’importe quelle boutique en ligne, mais ne référence que des marques conçues pour durer. Lunettes de soleil, sacs à dos, robes, boucles d’oreilles, ordinateurs portables, brosses à dents – pratiquement tous les produits auxquels vous pouvez penser ont une marque que la jeune femme recommande d’acheter pour sa qualité et sa longévité.

Le site sélectionne les produits référencés en fonction des matériaux et du processus de fabrication, les avis positifs répertoriés par les clients, la présence d’un service client cinq étoiles et le design du produit qui garantit un produit indémodable.

Ancienne accro du shopping, sa manière de consommer a changé le jour où sa sœur lui a acheté pour son anniversaire une cocotte Le Creuset, conçue pour durer toute une vie.

C’est à ce moment-là qu’elle décide de référencer tous les objets qu’elle possédait et qui étaient conçus de la même manière.

Bien sûr, la plupart d’entre nous hésiterions à payer aussi cher pour une cocotte, mais bien souvent, l’option la moins chère amène à une dégradation plus rapide et un renouvellement plus fréquent du produit.

Ce changement de paradigme qui nous fait passer de « ce que je veux maintenant » à « ce que je veux pour toujours » est la clé pour transiter vers une vie plus minimaliste et durable.