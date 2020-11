Amazon reporte le Black Friday en France

Publié le: mardi 24 novembre 2020

Amazon ainsi que et d’autres géants de la distribution en France ont décidé d’un commun accord de reporter le Black Friday suite au tollé des petits commerçants, qui faisaient campagne pour la réouverture des magasins avant l’événement promotionnel.

Amazon et les détaillants traditionnels, dont les Galeries Lafayette, ont convenu de reporter la date du Black Friday du 27 novembre au 4 décembre. Tous les magasins non essentiels en France sont fermés depuis le 30 octobre lorsque les autorités ont imposé de nouvelles restrictions pour contenir la propagation du virus. Le confinement devrait prendre fin le 1er décembre.

Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, devrait prendre une décision finale vendredi sur la possibilité de rouvrir les magasins non essentiels avant la fin du mois de novembre.

« Avec d’autres détaillants et après avoir écouté les recommandations du ministre, nous nous sommes dit, reportons le Black Friday s’il est permis à tous les petits commerçants de rouvrir le 1er décembre et reportons-le au 4 décembre », a annoncé Frédéric Duval, directeur général d’Amazon France lors dans une interview à Radio Classique.

Priorité à la réouverture des magasins

Bruno Le Maire avait déclaré plus tôt que la réouverture de magasins non essentiels assorti à un événement promotionnel massif pourrait générer des foules dans les magasins et que cela serait irresponsable face à la menace de pandémie.

« Ce qui est important, c’est que nous rouvrions nos magasins, si cela doit être associé à un report du Black Friday, nous ne discuterons pas sur ce sujet », a déclaré Nicolas Houze, directeur général du propriétaire de grands magasins Galeries Lafayette lors d’un entretien avec BFM Entreprise. « Notre priorité est d’accueillir nos clients dans nos magasins et si nous pouvons le faire à partir du 27 ou 28 novembre, c’est une excellente nouvelle. »

Les chaînes de supermarchés Carrefour, Leclerc et Systeme U ont également déclaré qu’elles soutiendraient un report ou une suspension du Black Friday.

Amazon a généré 5,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires en France l’année dernière, représentant environ 1% des ventes au détail dans le pays, a déclaré Frédéric Duval. Le Black Friday – une fête américaine – est devenu un événement majeur de la distribution en France, générant 6 milliards d’euros de chiffre d’affaires l’année dernière, selon le ministère des Finances.