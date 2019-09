Marche pour le climat : un rendez-vous raté à Paris

Publié le: lundi 23 septembre 2019

Samedi 21 septembre, les militants écologistes et les sympathisants de l’environnement avaient rendez-vous à Paris pour participer à la marche pour le climat. Si le rassemblement mondial a été globalement très suivi au niveau international, la manifestation parisienne n’a pas rencontré le succès espéré.

C’était une journée de mobilisation pour le moins chaotique. Samedi dernier, les défenseurs de l’environnement et du climat espéraient être nombreux à marcher dans les rues de la capitale. Mais la marche pour le climat a été victime d’une journée de mobilisation trop agitée. Le même jour, des Gilets Jaunes se sont rassemblés sur les Champs-Elysées, alors que la manifestation avait été interdite. Une autre manifestation contre la réforme du régime des retraites avait aussi lieu à Paris.

L’échec de la manifestation parisienne

Dans ces conditions, la marche pour le climat a eu du mal à rassembler. Le cortège n’a rassemblé qu’un peu plus de 38 000 personnes à Paris. Et des incidents ont émaillé la marche. Des blacks blocks se sont glissés dans les rangs des manifestants, et plusieurs débordements ont été signalés. Autant de problèmes qui ont entaché l’esprit de cette mobilisation.

Jean-François Julliard, le directeur de Greenpeace France, l’une des ONG organisatrices de la marche parisienne, a exprimé sa déception : “J’éprouve un sentiment de gâchis au moment où on avait envie et besoin de relancer la mobilisation.” Samedi, les représentants de Greenpeace avaient même appelé les manifestants à quitter la marche à cause des violences constatées sur place.

Plus de 4 millions de manifestants dans le monde

Ailleurs dans le monde, la marche pour le climat a été un grand succès. Des marches ont été organisées dans pas moins de 163 pays. Elles ont rassemblé un chiffre record de plus de 4 millions de manifestants. Dans la seule ville de Berlin, la marche pour le climat a réuni plus de 100 000 personnes.