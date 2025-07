Séniors en alerte : ce qui change pour votre chômage

Le 28 avril 2025, France Travail (anciennement Pôle Emploi) a annoncé une refonte des règles d’indemnisation séniors pour les séniors. Ce remaniement vise à clarifier et adapter l’accès aux allocations chômage pour les travailleurs âgés qui se rapprochent de la retraite. Avec le vieillissement de la population active, ces changements revêtent une grande importance pour de nombreux Français.

Les conditions pour toucher l’allocation jusqu’à la retraite

Les nouvelles règles fixent deux conditions pour que l’allocation chômage cesse d’être versée. D’abord, il faut atteindre l’âge minimum fixé pour la retraite, qui dépend de l’année de naissance. Ensuite, il est demandé d’avoir cumulé le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Par ailleurs, si une personne peut prétendre à une retraite anticipée à taux plein, elle ne recevra plus d’indemnisation. France Travail précise d’ailleurs : « Si vous avez droit à une retraite anticipée à taux plein, l’indemnisation cesse également. »

Il y a toutefois une marge de manœuvre : il est possible de continuer à percevoir des allocations jusqu’à 67 ans, âge auquel n’importe qui peut obtenir une retraite à taux plein, peu importe le nombre de trimestres validés.

Comment conserver l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE)

Pour continuer à recevoir l’ARE jusqu’à obtenir sa retraite à taux plein, plusieurs critères sont à respecter. D’abord, il faut avoir atteint l’âge minimum pour partir à la retraite et bénéficier déjà de l’ARE depuis au moins un an. Il est aussi indispensable d’avoir validé 100 trimestres auprès de l’assurance vieillesse.

De plus, il faut justifier 12 années d’activité salariée qui ont alimenté le régime d’assurance chômage. Certaines périodes d’inactivité, comme la formation ou le congé parental, peuvent être prises en compte dans ces 12 années, tout comme quelques périodes de travail à l’étranger.

Enfin, il faut avoir accompli soit une année continue, soit deux années discontinues d’activité salariée dans les cinq ans précédant la fin du contrat de travail. Ces critères un peu serrés sont mis en place pour que seuls ceux qui ont suffisamment contribué puissent bénéficier de cette prolongation d’allocations.

La mission de France Travail

France Travail occupe un rôle central dans ces changements. L’établissement public ne se contente pas de verser les indemnités, il aide aussi activement les demandeurs d’emploi dans leurs démarches. Grâce à ces nouvelles mesures, l’idée est d’harmoniser les besoins des travailleurs âgés avec la situation actuelle du marché du travail.

Ces modifications montrent bien la volonté d’adapter le système aux réalités démographiques et économiques d’aujourd’hui, tout en apportant un soutien adapté aux séniors toujours actifs. La révision des règles par France Travail marque un tournant dans la gestion des allocations chômage pour les séniors. En précisant les conditions pour continuer à cumuler les droits jusqu’à la retraite complète, cette réforme permet aux travailleurs proches de la fin de leur carrière de mieux planifier leur passage à la retraite tout en restant soutenus pendant leurs dernières années actives. Cela permet à chacun de réfléchir à sa situation personnelle et professionnelle pour anticiper au mieux son avenir financier et professionnel.