Marché automobile : les voitures neuves repartent à la hausse dans l’UE

Le 23 juin 2026, l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA) a publié ses derniers chiffres sur les voitures neuves dans l’Union européenne. Selon l’organisation, les immatriculations ont atteint 955.013 unités en mai, soit une progression de 3,2 % sur un an après une hausse de 5,1 % enregistrée en avril. Dans un environnement économique encore contrasté, le secteur automobile européen continue ainsi de s’appuyer sur la montée en puissance des véhicules électrifiés pour soutenir ses ventes.

Les voitures neuves électriques portent toujours les ventes en mai

Les voitures neuves électriques restent le principal moteur de croissance du marché automobile européen. Selon l’ACEA, les immatriculations de véhicules 100 % électriques ont bondi de 43 % en mai par rapport à la même période de 2025. Cette progression confirme une tendance observée depuis le début de l’année. D’après l’organisation européenne, près de 950.500 voitures électriques ont été immatriculées entre janvier et mai, ce qui représente environ 20 % du marché total des voitures neuves dans l’Union européenne. Selon les données relayées par la presse économique européenne le 23 juin 2026, ce niveau marque une nette progression par rapport aux 15 % observés un an plus tôt.

Cette dynamique s’explique notamment par le maintien de mesures de soutien dans plusieurs États membres. L’ACEA souligne que « le marché a continué à bénéficier d’une forte demande » pour les véhicules électriques, selon son communiqué publié le 23 juin 2026 et relayé par Boursorama. Par ailleurs, les hybrides rechargeables poursuivent également leur progression. En mai, leurs immatriculations ont augmenté de 12 %, tandis que les hybrides classiques ont gagné 8,2 %. Ainsi, les motorisations électrifiées représentent désormais une part majoritaire des nouvelles immatriculations européennes, selon les données de l’ACEA reprises par Reuters le 23 juin 2026.

Le marché automobile européen confirme sa reprise progressive

Les voitures neuves bénéficient d’un contexte plus favorable qu’au début de l’année. Après un mois d’avril déjà solide, le marché européen enchaîne une nouvelle progression. Sur les cinq premiers mois de 2026, les immatriculations totalisent près de 4,75 millions d’unités dans l’Union européenne, soit une hausse de 4 % par rapport à la même période de 2025, selon les chiffres publiés par l’ACEA. Cette croissance reste toutefois modérée lorsqu’elle est comparée aux niveaux observés avant la pandémie. Néanmoins, elle témoigne d’un retour progressif de la demande dans plusieurs grands marchés européens.

Les ventes de voitures neuves sont particulièrement soutenues en Allemagne, qui demeure le premier marché électrique du continent avec environ 284.000 immatriculations de véhicules à batterie depuis janvier. La France suit avec près de 156.000 unités, tandis que la Belgique complète le podium avec environ 66.000 véhicules électriques enregistrés sur les cinq premiers mois de l’année. Dans le même temps, les véhicules essence et diesel continuent de perdre du terrain. Les immatriculations de ces motorisations ont reculé d’environ 19 % chacune en mai, selon Reuters, confirmant l’accélération de la transition énergétique dans l’automobile européenne.

Les constructeurs face à une concurrence renforcée sur les voitures neuves

Les voitures neuves électriques modifient également l’équilibre concurrentiel du secteur. Plusieurs constructeurs historiques européens voient leur croissance ralentir alors que de nouveaux acteurs gagnent rapidement des parts de marché. Reuters rapporte que les immatriculations des groupes Renault, Stellantis et Volkswagen ont légèrement reculé en mai, avec des baisses comprises entre 1 % et 3 %. Dans le même temps, plusieurs marques chinoises affichent des progressions spectaculaires. Leapmotor a enregistré une hausse de 465,1 %, tandis que Chery et BYD ont respectivement progressé de 244,1 % et 136,6 % sur un an.

Cette montée en puissance intervient alors que les voitures neuves électriques séduisent un nombre croissant d’automobilistes européens. Tesla, qui avait connu plusieurs mois difficiles, affiche également un net rebond. Selon Reuters, les immatriculations de la marque américaine ont progressé de 107,9 % en mai pour atteindre 28.610 unités. En parallèle, les constructeurs européens accélèrent le renouvellement de leurs gammes afin de préserver leur position sur un marché où l’innovation technologique devient déterminante. Ainsi, les ventes de voitures neuves apparaissent aujourd’hui comme un indicateur direct de la vitesse de transformation du secteur automobile européen. Entre électrification, concurrence asiatique et adaptation réglementaire, les prochains mois devraient continuer à remodeler profondément le paysage industriel du continent.