Les grandes entreprises de mode à la traîne sur leurs objectifs écologiques

Publié le: mardi 23 mars 2021

Les 15 plus grandes entreprises de mode cotées en bourse sont à la traîne pour atteindre les objectifs sociaux et environnementaux de l’accord de Paris sur le climat et des objectifs de développement durable de l’ONU.

The Business of Fashion, une publication en ligne sur l’industrie de la mode, a analysé dans son rapport les informations divulguées publiquement des cinq plus grandes entreprises par chiffre d’affaires dans trois catégories – luxe, vêtements de sport et mode grand public, dont font partie Kering, Adidas, H&M et autres.

L’industrie de la mode est de plus en plus pressée par les consommateurs et les gouvernements de mettre de l’ordre dans ses actes. Les statistiques citées par le Forum économique mondial montrent que l’industrie est responsable d’au moins 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Des paroles, mais pas d’actes

Le rapport de Business of Fashion a noté les entreprises sur 100 dans leurs progrès vers la réalisation de seize objectifs qui aligneraient leur performance sur les objectifs de développement durable des Nations Unies et l’Accord de Paris sur les émissions, les déchets, les droits des travailleurs, l’eau et les matériaux.

Il a également classé les entreprises en fonction de la transparence ou de la quantité d’informations actuellement disponibles sur les pratiques d’une entreprise.

Kering s’est classé premier avec 49 points et Under Armour s’est classé le plus bas avec 9 points. La note moyenne des entreprises était de 36 points.

Le rapport a révélé que les entreprises étaient plus susceptibles de divulguer des informations sur les objectifs plutôt que de mettre en place des actions concrètes pour les atteindre.

« Des pratiques de travail opaques et des définitions floues de ce qui constitue un ‘bon’ progrès compliquent encore les choses, créant une image laineuse de la situation de l’industrie et des étapes nécessaires pour nettoyer son acte », indique le rapport.

Kering et Nike ont obtenu les meilleurs résultats en matière de transparence, tandis que PVH, Levi Strauss et VF se sont classés au premier rang pour leurs efforts de réduction des émissions.

Under Armour a obtenu le score le plus bas dans tous les classements, à l’exception des droits des travailleurs, où LVMH s’est classé un point en dessous.

Un voyage long et sans fin

Les scores pour Hermes, LVMH et Richemont étaient en moyenne inférieurs à ceux des entreprises de mode haut de gamme H&M, Inditex, Gap et Levi Strauss dans les six catégories – émissions, déchets, droits des travailleurs, matériaux et transparence.

Dans l’ensemble, les entreprises ont obtenu les moins bons résultats en matière de déchets et de droits des travailleurs. Fast Retailing, Under Armour et Richemont, propriétaire d’Uniqlo, ont déclaré le score moyen le plus bas parmi les six cibles.

La responsable du développement durable de Kering, Marie-Claire Daveu, a déclaré que l’entreprise était fière de la reconnaissance accordée par Business of Fashion. Interrogée sur le fait que le rapport soulignait que toutes les entreprises n’atteignaient pas leurs objectifs, elle a reconnu que la durabilité était un « voyage long et sans fin ».

Adidas a déclaré travailler en étroite collaboration avec ses partenaires pour atteindre la neutralité climatique dans ses opérations d’ici 2025 et dans l’ensemble de ses chaînes d’approvisionnement d’ici 2050.