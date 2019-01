Les frigos solidaires ont trouvé leur place

Publié le: mercredi 23 janvier 2019

En l’espace d’un an seulement, le concept des frigos solidaires a séduit les français. On en compte déjà une vingtaine sur l’ensemble du territoire. Et leur nombre va encore augmenter dans les prochains mois.

Tout est parti d’une idée simple. Dounia Mebtoul est restauratrice à Paris. Elle dirige La Cantine du 18, dans le 18e arrondissement de la capitale. Bien décidée à ancrer son établissement dans une démarche solidaire, elle imagine un frigo participatif. Le concept existe déjà au Royaume-Uni, mais pas encore en France. Son idée : permettre à chacun d’y déposer des denrées alimentaires pour les plus démunis.

En seulement quelques semaines, ce premier frigo solidaire parisien connait un énorme succès. Les habitants du quartier et les commerçants se mobilisent pour faire vivre le projet au quotidien. Le succès s’exporte ensuite en province. Désormais, on compte une vingtaine de frigos solidaires en France. Partout, le frigo en libre-service trouve sa place dans l’espace public et permet de recréer du lien social dans les villes.

Les villes de Bordeaux, de Caen, Lille, Grenoble ou encore Marseille ont toutes lancé leurs propres frigos solidaires. Plus récemment, c’est la ville de Nantes qui a inauguré son premier garde-manger participatif. Le 17 janvier dernier, la commune a installé un frigo solidaire que les commerçants de la ville se sont engagés à remplir chaque jour.