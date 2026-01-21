Faillite hydrique mondiale : l’eau douce s’effondre plus vite que la planète ne peut la régénérer

Un rapport alarmant de l’Université des Nations unies pour l’eau, l’environnement et la santé (UNU-INWEH) a officialisé, le 20 janvier, un tournant décisif, la planète est entrée dans une phase de faillite hydrique. Le terme, fort et inédit, souligne que le monde consomme plus d’eau douce qu’il n’est capable d’en renouveler. Il ne s’agit plus d’une série de pénuries localisées ou d’un déséquilibre temporaire. L’état de l’eau dans le monde bascule dans une logique d’épuisement global, irrémédiable.

Une consommation d’eau douce qui dépasse les seuils naturels

Le constat posé par les chercheurs de l’ONU est implacable. « Le monde vit déjà au-delà de ses moyens hydrologiques », a déclaré Kaveh Madani, directeur de l’UNU-INWEH, dans les colonnes du Monde le 20 janvier 2026. Cette faillite hydrique ne se mesure pas uniquement à la sécheresse visible ou à la baisse de niveau des nappes, elle désigne un déséquilibre fondamental, entre les quantités d’eau utilisées et la capacité naturelle des écosystèmes à les renouveler. Selon le rapport, 70 % des principaux aquifères du globe enregistrent un déclin à long terme. Cette dégradation est aggravée par la perte de 30 % de la masse glaciaire mondiale depuis 1970, ce qui réduit les réserves d’eau douce disponibles pour des millions de personnes.

Le concept de faillite, emprunté au vocabulaire économique, illustre ce que les experts décrivent comme une dette écologique hydrique. Le rapport précise, dans des propos rapportés par Euronews : « La faillite hydrique ne tient pas à l’apparence plus ou moins humide d’un lieu ; elle relève de l’équilibre, de la comptabilité et de la durabilité ». Cette dynamique menace directement les écosystèmes mais aussi les sociétés humaines, dont l’expansion repose sur un accès massif et continu à une ressource désormais compromise.

Téhéran, fleuve Colorado, Delhi : des signaux avant-coureurs

La faillite hydrique ne relève plus d’une perspective lointaine, elle s’observe déjà dans de nombreuses régions du monde. À Téhéran, les nappes phréatiques sont épuisées à force de pompage intensif. À Los Angeles, c’est l’approvisionnement depuis le fleuve Colorado qui devient de plus en plus instable. À Mexico, les affaissements de sol, causés par la surexploitation souterraine, affectent directement l’infrastructure urbaine. Partout, les mêmes symptômes apparaissent. Selon le rapport, plus de 2 milliards d’êtres humains vivent sur des sols sujets à l’affaissement, phénomène lié à l’assèchement des nappes.

Le diagnostic est également visible à grande échelle. Plus de 50 % des grands lacs mondiaux ont vu leur niveau d’eau baisser depuis les années 1990, et une superficie de zones humides équivalente à celle de l’Union européenne a disparu en cinquante ans. Ces exemples ne relèvent pas d’anomalies locales, mais traduisent une tendance mondiale irréversible. Le rapport note que des villes et régions entières continuent de croître malgré des limites déjà atteintes dans leur approvisionnement en eau. La croissance urbaine se poursuit alors même que les ressources de base s’amenuisent, aggravant l’endettement hydrique à long terme.

De la rareté à la rupture systémique : l’eau comme limite planétaire

L’humanité est confrontée à un basculement paradigmatique. L’eau, autrefois considérée comme une ressource abondante ou simplement mal répartie, devient une contrainte structurelle pour la durabilité. « Ce rapport révèle une vérité dérangeante : de nombreuses régions vivent au-delà de leurs ressources hydrologiques », souligne à nouveau Kaveh Madani, dans une déclaration relayée par Futura Sciences. Près de 2,2 milliards de personnes n’ont pas accès à une eau potable sûre, selon les chiffres du rapport ONU-INWEH. Ce constat ne reflète plus seulement un problème d’infrastructure ou de gouvernance locale, mais une limite physique atteinte au niveau global.

Le changement climatique accélère cette tension : précipitations plus irrégulières, fonte accélérée des glaciers, montée des températures… Autant de phénomènes qui perturbent le cycle de l’eau, tout en réduisant la résilience des écosystèmes. Combinés à la pollution, agricole, industrielle, domestique, et à l’usage non durable, ces facteurs dessinent les contours d’un système hydrique mondial en état de rupture. Le terme « faillite » devient ainsi l’illustration d’un point de non-retour. Un système effondré, dont les rouages ne peuvent plus assurer la régénération des ressources. Il ne s’agit plus seulement de gérer une pénurie ou de redistribuer un bien rare, mais de repenser entièrement le lien entre sociétés humaines et limites planétaires.