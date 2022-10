Odysséa Paris 2022 : Hub One a couru pour lutter contre le cancer du sein

Publié le: jeudi 20 octobre 2022

Odysséa est une association qui lutte depuis 20 ans contre le cancer du sein, en organisant des courses caritatives. L’édition 2022 s’est déroulée samedi 1er et dimanche 2 octobre au Château de Vincennes, à Paris. Sur la ligne de départ se trouvait notamment l’équipe de Hub One, l’opérateur de technologies digitales pour les entreprises, et de Sysdream, sa filiale cybersécurité.

Propriété du groupe ADP, Hub One est un opérateur de technologies digitales proposant aux entreprises et organisations publiques une offre complète de solutions télécoms : connectivité haut-débit (4G privée évolutive 5G), solutions métiers de traçabilité et de mobilité ou encore IoT en milieu industriel. Objectif : apporter en temps réel des réponses sur mesure qui répondent aux besoins opérationnels critiques des grands groupes comme des PME.

Hub One est également spécialisé dans la cybersécurité. A travers sa filiale Sysdream, il intervient dans cinq grands domaines de la cybersécurité que sont la formation, le cyber-entraînement, l’intégration de solutions, le conseil et l’audit. Un large savoir-faire qui permet à ses clients d’avoir toutes les cartes en main pour lutter efficacement contre les menaces cyber.

Au-delà de ceux liés au digital, Hub One n’hésite pas relever des défis sportifs, surtout quand c’est pour la bonne cause. En juin dernier, 23 collaborateurs du groupe ont traversé le Jura afin de récolter des fonds pour ASSEDA, l’association qui vient en aide aux migrants dans la commune d’Oullins (69). Les randonneurs s’étaient engagés à reverser 50 centimes par kilomètre parcouru. Le périple de 180 km réalisé a ainsi permis de récolter plus de 2 000 euros.

Après la randonnée, place à la course. Dimanche 2 octobre, les équipes de Hub One et de Sysdream ont participé à Odysséa Paris 2022, la course caritative en faveur de la lutte contre le cancer du sein organisée au Château de Vincennes. Démarrant au bois de Vincennes, le parcours de 10 km traversait la route de la Pyramide, la route de Bourdon, l’allée Royale, l’avenue des Tribunes et l’hippodrome de Vincennes. Le tarif d’inscription était de 30 euros.

Créée en 2022, l’association Odysséa planifie chaque année des épreuves de 1, 5 ou 10 km dans l’objectif de collecter des fonds pour combattre cette maladie qui touche encore 1 femme du 10 en France. Ces courses sont ouvertes aux petits comme aux grands, aux coureurs confirmés comme à ceux du dimanche.

L’idée n’est pas vraiment de se soucier du chrono, mais de partager un moment convivial. Le samedi après-midi, les enfants ont pu courir 1km à l’hippodrome de Vincennes (tarif : 10 euros). Une marche/course de 5km s’est également déroulée dans la foulée (tarif : 18/25 euros).

Grâce à la mobilisation de Hub One et de sa filiale cybersécurité, et de 34 000 autres participants, 221 816 km ont été parcourus dans le bois de Vincennes et partout en France, via les courses à distance connectées Odysséa Paris.

L’engagement des participants, ainsi que le soutien des partenaires et bénévoles ont permis de collecter 605 000 euros. 545 000 euros ont été reversés à Gustave Roussy pour la recherche contre les cancers du sein. 60 000 euros sont revenus à l’Association Prolific et son projet de recherche autour de l’ATIP3, la protéine qui ralentit la progression des tumeurs et métastases du cancer du sein.