L’attaque terroriste contre un professeur met en évidence les lacunes de la police sur les réseaux sociaux

Publié le: mardi 20 octobre 2020

Le choc provoqué par la décapitation d’un enseignant à Conflans Sainte Honorine a relancé la conversation en France sur la régulation des réseaux sociaux.

Plusieurs ministres ont appelé à des règles plus strictes après qu’il soit apparu que Samuel Paty, la victime, avait été menacé sur les réseaux sociaux pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet dans sa classe avant d’être tué.

Les représentants français de Google, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok et Snapchat ont été convoqués à une réunion par la ministre en charge de la citoyenneté, Marlène Schiappa, dès mardi matin. Les entreprises ont été invitées à présenter des « propositions concrètes » sur le « cyber-islamisme », a déclaré l’un d’eux.

Une réaction en chaîne sur les réseaux sociaux

Lundi matin, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a déclaré vouloir lutter contre « la propagande terroriste des réseaux sociaux ». Les auteurs de 80 publications qui ont exprimé leur soutien à l’attaquant sont surveillés, a déclaré le gouvernement.

« Ceux qui ont participé au lynchage public de cet enseignant sont, d’une certaine manière, responsables de ce qui s’est passé », a déclaré dimanche Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement.

La forte réaction est survenue après que le père de l’une des élèves de Samuel Paty se soit tourné vers les réseaux sociaux pour exprimer sa colère contre l’enseignant et appelé à son licenciement. L’enseignant, qui avait montré des caricatures du prophète Mahomet dans le cadre d’un cours sur la liberté d’expression, aurait offert aux élèves la possibilité de quitter la classe s’ils étaient offensés par les images.

Les messages du père ont ensuite été partagés via des groupes Facebook et des messages WhatsApp – attirant l’attention de groupes radicaux, ainsi que de l’auteur de l’attaque.

La chaîne des événements jette une lumière désagréable sur ce qui a été fait – et n’a pas été fait – pour s’attaquer à un problème vieux de dix ans. Plus tôt cette année, la Cour constitutionnelle a invalidé un projet de loi destiné à limiter la diffusion de contenus haineux sur les réseaux sociaux.

La législatrice à l’origine du projet de loi, Laetitia Avia, a déclaré qu’elle travaillait toujours à la lutte contre les discours de haine et envisageait un nouveau projet de loi, entre autres options. D’autres députés de l’opposition, y compris Christian Jacob, ont déclaré qu’ils feraient également des propositions pour réglementer le contenu des médias sociaux et l’anonymat sur Internet comme moyen de lutter contre le terrorisme.

Depuis 2009, les abus sexuels, les commentaires racistes et antisémites, les discours haineux et la propagande terroriste peuvent être signalés via une plateforme appelée Pharos.

C’est via Pharos que le récit du terroriste a été rapporté. Il a également été utilisé pour identifier les personnes qui ont exprimé leur soutien au terroriste après l’attaque. Rien qu’en 2019, plus de 228 000 rapports ont été déposés sur la plateforme, selon le gouvernement, qui sont traités par une équipe de 28 agents.

En 2018, Marlène Schiappa a promulgué une loi contre le harcèlement en ligne en groupe. Les sanctions peuvent aller jusqu’à trois ans de prison et 30 000 € d’amende.

Les derniers efforts législatifs visant à réprimer le discours de haine ont cependant échoué. La loi Avia (du nom de la députée), qui exigeait des plates-formes telles que Facebook et Twitter de supprimer les discours de haine signalés dans les 24 heures, a été presque complètement invalidée par le conseil constitutionnel du pays. Le conseil a fait valoir que le texte pourrait menacer la liberté d’expression.

La pression sur les réseaux sociaux

Laetitia Avia souhaite désormais que des parties de la législation avortée soient incluses dans le prochain projet de loi du gouvernement sur le « séparatisme », destiné à lutter contre l’islam radical, indique France Info.

« Les réseaux sociaux devraient investir davantage dans la modération des contenus. Les pouvoirs publics devraient ensuite pouvoir prendre le relais … la police doit pouvoir identifier les coupables », indique la députée.

YouTube mis à jour sa politique en matière de discours de haine en juin 2019, ce qui a conduit au à la clôture du compte de Dieudonné et de l’essayiste Alain Soral, deux voix influentes accusées de répandre l’antisémitisme en France. En décembre 2019, la plateforme en ligne a également mis à jour sa politique de harcèlement pour interdire les « menaces indirectes ou implicites ».

Twitter, qui a également des règles contre les discours de haine, la propagande terroriste et le harcèlement, a introduit en novembre 2019 et août 2020 de nouvelles fonctionnalités pour aider les utilisateurs à contrôler qui pouvait répondre à leurs tweets.